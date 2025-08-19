Actualité
(@Gendarmerie du Rhône)

Rhône : plus d'un kilo de résine de cannabis retrouvé dans un véhicule après un refus d'obtempérer

  • par Nathan Bigué

    • Le véhicule qui venait de prendre la fuite lors d'un contrôle de gendarmerie, dans le Rhône, a été retrouvé avec une importante quantité de stupéfiants.

    Le conducteur d'un véhicule a refusé d'obtempérer lors d'un contrôle routier effectué par les gendarmes de Saint-Symphorien-d'Ozon, dans cette même ville, mercredi 6 août. Le véhicule a rapidement été retrouvé par les forces de l'ordre, puis intercepté.

    Ce qui a finalement débouché sur une "belle prise", explique la gendarmerie du Rhône, sur les réseaux sociaux. Dans le véhicule intercepté, plus d'un kilo de résine de cannabis a en effet été retrouvé.

    Le conducteur, qui a tenté de prendre la fuite à pied, a été interpellé et placé en garde à vue. Le tribunal judiciaire de Lyon l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement et 1 500 euros d'amende.

    Lire aussi : 85 tentatives d'homicides, 550 personnes écrouées : les chiffres du trafic de stupéfiants dévoilés par la préfète du Rhône

    Spritz Italie
    Lyon : pour ses 30 ans la Cité Internationale deviendra la plus grande trattoria de France

    Spritz Italie
    Rhône : plus d'un kilo de résine de cannabis retrouvé dans un véhicule après un refus d'obtempérer 12:10
    Interpellé par la gendarmerie, un individu soupçonné d'être à l'origine de plusieurs feux dans le Rhône 11:32
    Rhône : un homme frappe son compagnon à coups de poing, puis tente d'incendier son logement 10:53
    Rhône : un homme frappe son compagnon à coups de poing, puis tente d'incendier son logement 10:53
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Lyon : considéré comme évadé, un homme demande à une passante d’appeler la police pour se rendre 10:15
    Isère : fin de la rave-party illégale, 159 infractions relevées et deux interpellations 09:42
    Près de Lyon : un couple relogé après un incendie dans leur cuisine 09:07
    Quais de Saône- @Hugo LAUBEPIN
    Malgré les nuages, la qualité de l'air est une nouvelle fois dégradée ce mardi à Lyon 08:29
    Villeurbanne : un homme meurt noyé sous le viaduc de la Feyssine  08:01
    orages
    Orages : le Rhône et le reste de la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune 07:34
    Lyon météo pluie
    Météo : les orages font leur retour dans le ciel de Lyon ce mardi, 29 degrés attendus 07:16
    Chantier Jardin des Balmes Croix-Rousse
    "Un projet de logements 100% abordables": à la Croix-Rousse, le chantier du jardin des Balmes se poursuit 18/08/25
    L'alerte sécheresse déclenchée pour les cours d'eau du Rhône et de la métropole de Lyon 18/08/25
