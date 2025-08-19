Le véhicule qui venait de prendre la fuite lors d'un contrôle de gendarmerie, dans le Rhône, a été retrouvé avec une importante quantité de stupéfiants.

Le conducteur d'un véhicule a refusé d'obtempérer lors d'un contrôle routier effectué par les gendarmes de Saint-Symphorien-d'Ozon, dans cette même ville, mercredi 6 août. Le véhicule a rapidement été retrouvé par les forces de l'ordre, puis intercepté.

Ce qui a finalement débouché sur une "belle prise", explique la gendarmerie du Rhône, sur les réseaux sociaux. Dans le véhicule intercepté, plus d'un kilo de résine de cannabis a en effet été retrouvé.

Le conducteur, qui a tenté de prendre la fuite à pied, a été interpellé et placé en garde à vue. Le tribunal judiciaire de Lyon l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement et 1 500 euros d'amende.

Lire aussi : 85 tentatives d'homicides, 550 personnes écrouées : les chiffres du trafic de stupéfiants dévoilés par la préfète du Rhône