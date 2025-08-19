Métropole de Lyon : une fuite de gaz sur un chantier à Meyzieu perturbe la circulation 

Un engin de chantier a arraché un conduit de gaz ce mardi matin à proximité de la rue de Verdun, à Meyzieu. La circulation a été perturbée le temps des vérifications.

L’incident est survenu ce mardi matin, aux alentours de 9 heures, à proximité de la rue de Verdun à Meyzieu (Rhône). Un engin de travaux publics a en effet arraché un conduit de gaz présent sur un chantier, indique Le Progrès.

Un périmètre de sécurité a été installé sur place, tandis qu’une vingtaine de pompiers est intervenue pour procéder aux vérifications nécessaires. La ligne de bus 85 a quant à elle été déviée le temps de l’intervention. La situation est rapidement revenue à la normale vers 9h45.