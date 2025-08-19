Actualité
Plaque en hommage aux Justes de Villeurbanne. Photo Cédric Van Styvendael

"Le mariage de la lâcheté et la bêtise" : à Villeurbanne, la plaque en hommage aux Justes arrachée

  • par Clémence Margall

    • La plaque en hommage aux Justes Villeurbannais apposée le mois dernier a été arrachée. Le maire (PS) de la ville, Cédric Van Styvandael, dénonce un "acte antisémite."

    Inaugurée le 16 juillet dernier dans le square des Justes, la plaque en hommage aux Juste Villeurbannais, ces hommes et femmes ayant aidé des Juifs sous le régime de Vichy, a été arrachée. Le maire (PS) de la commune de l’Est lyonnais, Cédric Van Styvandael, l’a annoncé hier, lundi 18 août. "Nous venons de découvrir que cette plaque avait été arrachée", écrit l’édile sur ses réseaux sociaux.

    Il ajoute : "Le mariage de la lâcheté et la bêtise doit nous inquiéter et nous mobiliser. Aucun acte antisémite ne doit être minimisé. À Villeurbanne, nous continuerons à nous mobiliser sans relâche pour vaincre ce poison dont nous n’avons pas encore trouvé l’antidote."

    Sur cette plaque, les noms de Léon et Anna Ehret, Jean et Aimée Barange, Marguerite Dupraz, Rose et Paul Magaud, Suzanne et Pierre Ferrand, Jeanne Rosentiel et Pierre Moucot sont visibles. "Ils ont fait honneur à la France. Ils méritent notre respect éternel. Nous n’oublierons jamais leurs noms", peut-on encore lire.

    à lire également
    police Lyon
    Près de Lyon, un exhibitionniste arrêté près d’un jardin d’enfants

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    "Le mariage de la lâcheté et la bêtise" : à Villeurbanne, la plaque en hommage aux Justes arrachée 14:42
    police Lyon
    Près de Lyon, un exhibitionniste arrêté près d’un jardin d’enfants 14:05
    Métropole de Lyon : une fuite de gaz sur un chantier à Meyzieu perturbe la circulation  13:27
    Spritz Italie
    Lyon : pour ses 30 ans la Cité Internationale deviendra la plus grande trattoria de France 12:54
    Rhône : plus d'un kilo de résine de cannabis retrouvé dans un véhicule après un refus d'obtempérer 12:10
    d'heure en heure
    Interpellé par la gendarmerie, un individu soupçonné d'être à l'origine de plusieurs feux dans le Rhône 11:32
    Rhône : un homme frappe son compagnon à coups de poing, puis tente d'incendier son logement 10:53
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Lyon : considéré comme évadé, un homme demande à une passante d’appeler la police pour se rendre 10:15
    Isère : fin de la rave-party illégale, 159 infractions relevées et deux interpellations 09:42
    Près de Lyon : un couple relogé après un incendie dans leur cuisine 09:07
    Quais de Saône- @Hugo LAUBEPIN
    Malgré les nuages, la qualité de l’air est une nouvelle fois dégradée ce mardi à Lyon 08:29
    Villeurbanne : un homme meurt noyé sous le viaduc de la Feyssine  08:01
    orages
    Orages : le Rhône et le reste de la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune 07:34
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut