"Le mariage de la lâcheté et la bêtise" : à Villeurbanne, la plaque en hommage aux Justes arrachée

La plaque en hommage aux Justes Villeurbannais apposée le mois dernier a été arrachée. Le maire (PS) de la ville, Cédric Van Styvandael, dénonce un "acte antisémite."

Inaugurée le 16 juillet dernier dans le square des Justes, la plaque en hommage aux Juste Villeurbannais, ces hommes et femmes ayant aidé des Juifs sous le régime de Vichy, a été arrachée. Le maire (PS) de la commune de l’Est lyonnais, Cédric Van Styvandael, l’a annoncé hier, lundi 18 août. "Nous venons de découvrir que cette plaque avait été arrachée", écrit l’édile sur ses réseaux sociaux.

Il ajoute : "Le mariage de la lâcheté et la bêtise doit nous inquiéter et nous mobiliser. Aucun acte antisémite ne doit être minimisé. À Villeurbanne, nous continuerons à nous mobiliser sans relâche pour vaincre ce poison dont nous n’avons pas encore trouvé l’antidote."

Sur cette plaque, les noms de Léon et Anna Ehret, Jean et Aimée Barange, Marguerite Dupraz, Rose et Paul Magaud, Suzanne et Pierre Ferrand, Jeanne Rosentiel et Pierre Moucot sont visibles. "Ils ont fait honneur à la France. Ils méritent notre respect éternel. Nous n’oublierons jamais leurs noms", peut-on encore lire.