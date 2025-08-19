Lyon : pour ses 30 ans la Cité Internationale deviendra la plus grande trattoria de France

Pizza, pasta et spritz, pour ses trente ans, la Cité Internationale de Lyon se transformera en la plus grande trattoria de France les 29 et 30 août prochains.

La Cité Internationale fête ses 30 ans. Pour l'occasion, un vent d'Italie soufflera sur le site du 6e arrondissement les 29 et 30 août prochains. Au programme : des concerts, des animations et surtout : des bons plats italiens avec la création de la plus grande trattoria de France.

Durant ces deux jours de festivités, des DJ sets animeront la Cité Internationale, tandis que plusieurs artistes dont Jérémy Frérot et Styleto se produiront au "scoop live" organisé vendredi 29 août à partir de 19h30. Une friperie, des expositions et des cours de sports seront également proposés.

Samedi 30 août, les équipes de la Cité Internationale vous attendent pour la plus grande trattoria de France organisée de 11h30 à 15 heures. L'occasion de déguster des plats issus de la gastronomie italienne sur une immense tablée disposée à travers le site pour l'occasion.

L'entrée à l'événement est libre et gratuite.

