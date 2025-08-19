À table
Spritz Italie
Image d’illustration

Lyon : pour ses 30 ans la Cité Internationale deviendra la plus grande trattoria de France

  • par Loane Carpano

    • Pizza, pasta et spritz, pour ses trente ans, la Cité Internationale de Lyon se transformera en la plus grande trattoria de France les 29 et 30 août prochains.

    La Cité Internationale fête ses 30 ans. Pour l'occasion, un vent d'Italie soufflera sur le site du 6e arrondissement les 29 et 30 août prochains. Au programme : des concerts, des animations et surtout : des bons plats italiens avec la création de la plus grande trattoria de France.

    Durant ces deux jours de festivités, des DJ sets animeront la Cité Internationale, tandis que plusieurs artistes dont Jérémy Frérot et Styleto se produiront au "scoop live" organisé vendredi 29 août à partir de 19h30. Une friperie, des expositions et des cours de sports seront également proposés.

    Samedi 30 août, les équipes de la Cité Internationale vous attendent pour la plus grande trattoria de France organisée de 11h30 à 15 heures. L'occasion de déguster des plats issus de la gastronomie italienne sur une immense tablée disposée à travers le site pour l'occasion.

    L'entrée à l'événement est libre et gratuite.

    Lire aussi : Les meilleures terrasses pour prendre un verre cet été à Lyon

    à lire également
    Métropole de Lyon : une fuite de gaz sur un chantier à Meyzieu perturbe la circulation 

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Métropole de Lyon : une fuite de gaz sur un chantier à Meyzieu perturbe la circulation  13:27
    Spritz Italie
    Lyon : pour ses 30 ans la Cité Internationale deviendra la plus grande trattoria de France 12:54
    Rhône : plus d'un kilo de résine de cannabis retrouvé dans un véhicule après un refus d'obtempérer 12:10
    Interpellé par la gendarmerie, un individu soupçonné d'être à l'origine de plusieurs feux dans le Rhône 11:32
    Rhône : un homme frappe son compagnon à coups de poing, puis tente d'incendier son logement 10:53
    d'heure en heure
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Lyon : considéré comme évadé, un homme demande à une passante d’appeler la police pour se rendre 10:15
    Isère : fin de la rave-party illégale, 159 infractions relevées et deux interpellations 09:42
    Près de Lyon : un couple relogé après un incendie dans leur cuisine 09:07
    Quais de Saône- @Hugo LAUBEPIN
    Malgré les nuages, la qualité de l’air est une nouvelle fois dégradée ce mardi à Lyon 08:29
    Villeurbanne : un homme meurt noyé sous le viaduc de la Feyssine  08:01
    orages
    Orages : le Rhône et le reste de la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune 07:34
    Lyon météo pluie
    Météo : les orages font leur retour dans le ciel de Lyon ce mardi, 29 degrés attendus 07:16
    Chantier Jardin des Balmes Croix-Rousse
    "Un projet de logements 100% abordables": à la Croix-Rousse, le chantier du jardin des Balmes se poursuit 18/08/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut