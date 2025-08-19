Actualité
Photo d’illustration des pompiers en intervention sur un feu de forêt. (Photo SDMIS)

Interpellé par la gendarmerie, un individu soupçonné d'être à l'origine de plusieurs feux dans le Rhône

  • par Loane Carpano

    • Le 15 août dernier, un individu de 58 ans suspecté d'être à l'origine de plusieurs feux sur la commune de Brignais a été interpellé par la gendarmerie du Rhône.

    Ces derniers temps les feux de végétation se multipliaient dans le secteur de Brignais (Rhône). De nature criminelle, ces derniers ont fait l'objet d'une enquête ayant permis de remonter la piste d'un suspect. Un homme âgé de 58 ans a alors été interpellé par la gendarmerie du Rhône le 15 août dernier.

    Suspecté d'avoir allumé plusieurs feux, dont celui survenu le long de la rivière du Garon, l'individu a finalement reconnu les faits lors de sa garde à vue. Résident de Brignais, le pyromane sera prochainement convoqué devant la justice pour répondre de ses actes.

    Suite à cette affaire, la gendarmerie du Rhône a tenu à rappeler qu'"une grande majorité des feux de végétation sont dû à la négligence humaine." Cette dernière appelle à la vigilance, d'autant plus lors des périodes de fortes canicules comme celle traversée récemment.

