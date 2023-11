Le collectif Palestine 69 appelle à la mobilisation pour un cessez-le-feu et la fin du génocide à Gaza samedi 25 novembre.

Un nouveau rassemblement en soutien à Palestine est organisé ce samedi à partir de 17 heures sur la Place Bellecour. "Nous appelons les citoyens à se porter aux côtés du peuple palestinien", indique le collectif Palestine 69 dans son communiqué. Cette manifestation fait suite à celle du 18 novembre, qui avait réuni 7 600 personnes selon la Préfecture (15 000 selon les organisateurs).

Aux côtés de la Fédération du Rhône de la libre pensée, le collectif demande : "un cessez-le-feu immédiat à Gaza, la fin des bombardements, des offensives terrestres et des déplacements forcés de populations, ainsi que la levée immédiate du blocus". Par ailleurs, les organisations exigent que la France s'engage activement pour la paix. "Une paix juste et durable ne sera possible que dans le cadre de la reconnaissance des droits du peuple palestinien, de l’arrêt de la colonisation et de la fin de l’occupation israélienne".

Un premier accord entre Israël et le Hamas

Alors que plus de 14 000 personnes auraient perdues la vie depuis le début du conflit armé, une trêve est en place depuis 9 heures ce jeudi. Le Hamas et Israël ont convenu d'un accord pour la libération de 50 otages israéliens contre 150 prisonniers palestiniens. Pour permettre l'échange, les combats sont mis en pause pendant quatre jours.

