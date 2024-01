Lyon : un rassemblement pour un cessez-le-feu à Gaza organisé cet après-midi

Plusieurs syndicats du département invitent à se rassembler place des Terreaux ce samedi après-midi, à 14h30, pour exiger la fin de l'offensive israélienne à Gaza.

"En ce début d’année, la paix est plus que jamais une exigence, un préalable à

l’exercice de tous droits humains". Avec ces mots, plusieurs organisations syndicales lyonnaises, dont les unions départementales FO, CGT, UNEF et FSU, appellent à se réunir à 14h30 aujourd'hui, place des Terreaux, pour "pour exiger du gouvernement d’Israël et des gouvernements qui le soutiennent de mettre fin à son offensive sanglante sur la bande de Gaza assiégée".

"Nous appelons à une paix juste et durable"

Dans un communiqué, les signataires indiquent réitérer leur attachement "aux valeurs de paix, de fraternité, de justice, de solidarité, de démocratie et de liberté". "Plus que jamais, tout doit être mis en œuvre pour obtenir un cessez-le-feu

immédiat et le levé du blocus de Gaza, affirment les organisateurs. Seul le retour à la table des négociations pourra permettre une paix juste et durable, l’application du droit international et des résolutions de l’ONU ainsi que le droit des peuples palestiniens et israéliens à vivre en sécurité. Nous appelons le gouvernement français à prendre toutes les mesures nécessaires en ce sens. Nous appelons à

une paix juste et durable et à un cessez le feu immédiat, pour que 2024 soit

synonyme de la fin de la guerre en Palestine et en Cisjordanie".

Depuis le 7 octobre 2023, des rassemblements et manifestations similaires ont eu lieu à Lyon, réunissant à plusieurs reprises des milliers de citoyens dans les rues. Jeudi 9 novembre, la Ville de Lyon annonçait accorder une aide exceptionnelle de 50 000 € pour appuyer la Croix-Rouge dans son action humanitaire à Gaza.