Le cortège mené par le Collectif 69 de soutien au peuple palestinien partira de la place Bellecour à 14h30.

Alors que le conflit entre Israël et le Hamas se poursuit, une nouvelle manifestation en soutien au peuple palestinien aura lieu ce samedi 6 janvier à Lyon. Le Collectif 69 de soutien au peuple palestinien, organisateur de la marche, demande un "cessez-le-feu total" et "l’arrêt des bombardements et des offensives terrestres, la fin des déplacements forcés de populations" de la bande de Gaza.

Le cortège s'élancera de la place Bellecour à 14h30 en direction de la place des Terreaux.

Le ministère de la Santé de l'administration du Hamas a annoncé que les bombardements dans la bande de Gaza avaient fait 22 722 morts depuis le début de la guerre le 7 octobre.