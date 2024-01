Des centaines de véhicules bloqués sur l’A75 mercredi en raison de la neige 

Une dizaine de cm de neige sur l’autoroute, un poids lourd en travers des voies, des centaines d’automobilistes immobilisés dans la nuit. Mercredi soir, la neige a fortement perturbé le trafic sur l’A75, dans le Puy-de-Dôme.

C’est peu dire que les chutes de neige ont causé une sacrée pagaille sur l’autoroute A75 mercredi 10 janvier dans le Puy-de-Dôme, dans l’ouest de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Aux environs de 20h30, alors que le département était placé en vigilance jaune pour la neige et le verglas et que 10 à 15 cm de neige recouvraient la chaussée par endroits, un poids lourd a glissé sur la neige, se retrouvant en travers de l’autoroute.

Près de 500 véhiculés bloqués par un camion

Survenu au niveau de la commune de Saint-Germain-Lembron, dans le sens sud-nord, l’incident a créé un bouchon de près de 4 kilomètres immobilisant temporairement "plusieurs centaines" de véhicules selon la préfecture du département. Interrogé par nos confrères de BFMTV ce matin, Joël Mathurin, le préfet du Puy-de-Dôme, précisait ce matin que 400 à 500 véhicules ont été bloqués pendant deux à trois heures.

"On est vraiment sur un comportement inadapté du chauffeur du poids lourd (...) qui a essayé de gravir une pente qu'il n'aurait pas dû" Joël Mathurin, préfet du Puy-de-Dôme

Le représentant de l’État assure qu’il n’y a pas eu de "défaut d’anticipation" et que "les saleuses sont passées" sur cette autoroute, "mais que quand il neige, il neige et il faut adapter sa conduite". "On est vraiment sur un comportement inadapté du chauffeur du poids lourd (...) qui a essayé de gravir une pente qu'il n'aurait pas dû, en sachant que l'ensemble des autres chauffeurs s'étaient arrêtés sur l'aire de Saint-Germain-Lembron en amont, soit sur la bande d'arrêt d'urgences", précise ce jeudi matin à l’AFP la préfecture.

🔴 À 21h, le trafic est totalement arrêté sur l’autoroute A75 dans la région d’Issoire (Puy-de-Dôme).



10cm de neige relevés par la station d’observations de Météo France.



Photos Utilisateurs A75 (Facebook)#neige #verglas pic.twitter.com/zLpSxCupIq — Kévin Floury (@kevinfloury) January 10, 2024

Pour autant, à l’inverse de l’A89, où la circulation des camions de plus 7,5 tonnes a été interdite dès le début de l’épisode de neige à 18 heures, il a fallu attendre 21h30 pour que la même mesure soit appliquée sur l’A75. Soit environ 1 heure après qu’un camion ait glissé sur la chaussée. Interrogé sur ce choix, Joël Mathurin s’est justifié en expliquant que si la conduite du chauffeur du poids lourd accidenté avait été "adaptée", le flux de voiture aurait pu se poursuivre.

La circulation a finalement pu être rétablie un peu avant 23 heures et les 35 camions qui étaient garés sur la bande d’arrêt d’urgence, en attendant le déblocage de la situation, ont été remis en route "au fil de l'eau", avec des "saleuses pour ouvrir la route". En parallèle, l’interdiction de circulation des poids lourds qui était en vigueur sur l’A89 a finalement été levée dans la nuit.