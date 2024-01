Plusieurs centaines de Lyonnais se sont réunis place des Terreaux cet après-midi pour réclamer le cessez-le-feu à Gaza. Citoyens, associations et partis politiques étaient présents.

Dans les enceintes, les voix de Médine, Kery James et Z.E.P résonnent. Dans l'air, les drapeaux palestiniens flottent par dizaines, mêlés aux slogans "Free Palestine", "Stop Genocide", "Dignité et justice pour les Palestiniens", et aux drapeaux des syndicats organisateurs (FO, CGT, UNEF, etc.) Tout autour, on compte des centaines de Lyonnaises et Lyonnais - 800, d'après la préfecture - que la vague de froid, ce samedi après-midi, n'a pas découragés.

Des citoyens réunis en soutien au peuple de Gaza.

Regroupés dans cette atmosphère hivernale et pacifique, ils sont venus pour exiger le cessez-le-feu immédiat à Gaza et pour honorer la mémoire des victimes tuées depuis l'attaque du Hamas du 7 octobre. Devant l'Hôtel de Ville, des portraits de ces victimes sont encadrés, posés au sol devant des bougies. "C'est une façon d'humaniser les chiffres, d'honorer les victimes et de montrer la réalité de ces personnes qui avaient une vie, des rêves, des études, une famille", rappelle Aya, membre du Collectif69 de soutien au peuple palestinien.

Hommage aux soignants et aux journalistes

Mobilisée à chaque rassemblement depuis le 7 octobre, la jeune femme est venue se joindre aux voix désireuses de porter un message de paix au gouvernement français et à la communauté internationale. "Le rassemblement d'aujourd'hui rend particulièrement hommage aux journalistes et aux soignants. Nous sommes au 99e jour de la guerre et 113 journalistes ont été tués dans la bande de Gaza. Les soignants tués, on ne les compte même plus".

Inciter Grégory Doucet à soutenir politiquement la Palestine

À ses côtés, Myriam, médecin à l'hôpital Edouard Herriot, acquiesce les propos de sa consœur : "nous sommes là pour adresser un message au gouvernement français mais aussi, à notre échelle, à la Ville". Début novembre, le maire de Lyon annonçait une aide exceptionnelle de 50 000 € pour appuyer l'aide humanitaire de la Croix-Rouge à Gaza. "L'enjeu humanitaire est effectivement important mais ces mesures ne suffisent pas, estime Myriam. Il y a un véritable enjeu politique aujourd'hui et le soutien de la Palestine va marquer l'Histoire. L'Afrique du Sud l'a fait. Grégory Doucet a la possibilité de soutenir aussi symboliquement la Palestine, comme il l'a fait avec l'Ukraine. C'est aussi ça, l'écologie politique. Et cette différence de traitement est inexplicable".

Le gouvernement sud-africain salué, la France huée

Devant l'Hôtel de Ville, les prises de parole se sont succédées après les premiers mots de Jérôme Faÿnel, président du Collectif69 de soutien au peuple palestinien, qui a rappelé les chiffres et les faits depuis le début de l'offense israélienne à Gaza. "Chers amis, les choses qui comptent, c'est ce qui se passe aujourd'hui à Gaza et dans toute la Palestine occupée". Le président a tenu à saluer la prise de position de l'Afrique du Sud, qui a adressé sa requête à la Cour internationale de justice (CIJ), plus haute instance juridique de l'ONU, pour qu'Israël suspende ces opérations militaires.

Jérôme Faÿnel, président du Collectif69 de soutien à la Palestine.

Le manque de positionnement du gouvernement français a aussi été pointé du doigt en scandant : "Honte à la France, pays qui s'érige comme représentant des Droits de l'Homme". Parmi les organisations présentes, l'UJFP, Union juive française pour la paix, a exprimé son soutien à Gaza en dénonçant les paroles d'Israël comme "des paroles d'assassin". "Nous avons renvoyé Gaza à l'âge de pierre". Les mots de Nelson Mandela ont aussi été prononcés par un représentant de l'association Free Palestine : "Un génocide en cours, ça ne se regarde pas, ça s'arrête".

"Des gens nous remercient de venir parce qu'ils voient qu'on n'est pas arabes"

Parmi les manifestants, Marie, la soixantaine, a aussi tenu à afficher son soutien.

"Il y a des gens qui nous remercient de venir parce qu'ils voient que nous ne sommes pas arabes, mais on ne peut tout simplement pas être indifférents à des horreurs pareilles. On empêche les ambulances de passer sur place. Regardez, sur la photo, il y a des gosses et des vieux !" Depuis le 7 octobre, Marie a participé à tous les rassemblements organisés à Lyon en soutien à Gaza. "J'ai connu des moments forts et très chaleureux. Quand j'étais petite, on nous apprenait les horreurs commises durant la Shoah. Je pensais que bien sûr, ça n'arriverait plus. Comment peut-on laisser faire ça ?"

Depuis le 7 octobre, plusieurs manifestations se sont tenues à Lyon pour afficher le soutien de la population au peuple palestinien, et pour appeler au cessez-le-feu. La prochaine manifestation annoncée par le Collectif69 pour la Palestine aura lieu place Bellecour à 14h30, samedi 20 janvier.