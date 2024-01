Le salon de l’Étudiant de Lyon s’installe à Eurexpo ce week-end

Du 12 au 14 janvier, le salon de l’Étudiant se déroulera à Eurexpo, en périphérie de Lyon. L’occasion pour les lycéens et les étudiants de mieux préparer leur orientation dans les études supérieures.

Près de 400 exposants sont attendus au salon de l’Étudiant de Lyon les 12, 13 et 14 janvier à Eurexpo. Durant ces trois jours, de 9 à 17 heures, les lycéens et étudiants encore indécis sur leur avenir pourront s'orienter et essayer de définir s’ils veulent suivre des études courtes ou longues, professionnelles ou généralistes, tout en échangeant avec des professionnels, des représentants d’écoles et même des étudiants. De nombreuses filières allant de l’audiovisuel, au commerce, en passant par la communication, la solidarité, l’environnement, l’ingénierie ou encore le numérique et l’informatique seront représentées.

Un espace dédié à Parcoursup

Tout au long du week-end des conférences seront organisées sur des thèmes très variés comme : les études au Québec, les études d’ingénierie ou encore la préparation aux oraux d’admission dans les grandes écoles. Nouveauté de cette année, les visiteurs pourront participer aux classes de l’Étudiant, installées au cœur d’Eurexpo pour permettre aux jeunes de "mieux appréhender toutes les étapes de Parcoursup". Des ateliers y seront organisés toutes les 30 minutes notamment pour vous apprendre à créer des CV et à "jongler avec les spécificités de Parcoursup".

Pour se rendre au salon, que vous soyez un jeune en recherche d’information ou un parent accompagnateur, n’oubliez pas de retirer votre invitation gratuite sur le site du salon de l’Étudiant. Celle-ci est téléchargeable après inscription et sera indispensable pour accéder au salon.