Actualité
police Lyon
Photo d’illustration. © Tim Douet

Près de Lyon, un exhibitionniste arrêté près d’un jardin d’enfants

  • par Clémence Margall

    • Mercredi 13 août, un homme de 33 ans a été arrêté pour exhibitionnisme à côté d’un jardin d’enfants de Décines-Charpieu. Atteint de troubles psychiatriques, il a été hospitalisé.

    Alors que des parents se trouvaient avec leurs bambins près du jardin pour enfants de Beauregard, à Décines-Charpieu, le 13 août dernier, certains ont été interpellés par le comportement suspect d’un homme aux abords de l'aire de jeux. Ces derniers ont alors prévenu la police municipale, rapporte Le Progrès.

    L’homme, un individu de 33 ans, a été arrêté pour exhibitionnisme et placé en garde à vue. Celle-ci a finalement été levée car le suspect fait l’objet d’une hospitalisation d’office après avis médical. Une enquête a été ouverte.

    à lire également
    "Le mariage de la lâcheté et la bêtise" : à Villeurbanne, la plaque en hommage aux Justes arrachée

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    "Le mariage de la lâcheté et la bêtise" : à Villeurbanne, la plaque en hommage aux Justes arrachée 14:42
    police Lyon
    Près de Lyon, un exhibitionniste arrêté près d’un jardin d’enfants 14:05
    Métropole de Lyon : une fuite de gaz sur un chantier à Meyzieu perturbe la circulation  13:27
    Spritz Italie
    Lyon : pour ses 30 ans la Cité Internationale deviendra la plus grande trattoria de France 12:54
    Rhône : plus d'un kilo de résine de cannabis retrouvé dans un véhicule après un refus d'obtempérer 12:10
    d'heure en heure
    Interpellé par la gendarmerie, un individu soupçonné d'être à l'origine de plusieurs feux dans le Rhône 11:32
    Rhône : un homme frappe son compagnon à coups de poing, puis tente d'incendier son logement 10:53
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Lyon : considéré comme évadé, un homme demande à une passante d’appeler la police pour se rendre 10:15
    Isère : fin de la rave-party illégale, 159 infractions relevées et deux interpellations 09:42
    Près de Lyon : un couple relogé après un incendie dans leur cuisine 09:07
    Quais de Saône- @Hugo LAUBEPIN
    Malgré les nuages, la qualité de l’air est une nouvelle fois dégradée ce mardi à Lyon 08:29
    Villeurbanne : un homme meurt noyé sous le viaduc de la Feyssine  08:01
    orages
    Orages : le Rhône et le reste de la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune 07:34
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut