Près de Lyon, un exhibitionniste arrêté près d’un jardin d’enfants

Mercredi 13 août, un homme de 33 ans a été arrêté pour exhibitionnisme à côté d’un jardin d’enfants de Décines-Charpieu. Atteint de troubles psychiatriques, il a été hospitalisé.

Alors que des parents se trouvaient avec leurs bambins près du jardin pour enfants de Beauregard, à Décines-Charpieu, le 13 août dernier, certains ont été interpellés par le comportement suspect d’un homme aux abords de l'aire de jeux. Ces derniers ont alors prévenu la police municipale, rapporte Le Progrès.

L’homme, un individu de 33 ans, a été arrêté pour exhibitionnisme et placé en garde à vue. Celle-ci a finalement été levée car le suspect fait l’objet d’une hospitalisation d’office après avis médical. Une enquête a été ouverte.