Rhône : un homme frappe son compagnon à coups de poing, puis tente d'incendier son logement

  • par Nathan Bigué

    • Le tribunal de Villefranche-sur-Saône a condamné un homme de 34 ans, jeudi 14 août, devenu incontrôlable après une dispute.

    Une dispute a éclaté le 29 mai dernier, dans l'après-midi, à Tarare (Rhône), entre un homme de 34 ans et son compagnon, après des soupçons de tromperie. Comme relaté par nos confrères du Progrès, le premier a asséné des coups de poing au visage de son compagnon, avant de tenter d'incendier sa salle de bains. En partant du domicile, il a également détérioré plusieurs véhicules stationnés.

    La victime, qui ne s'est pas portée partie civile, a reçu 10 jours d'incapacité totale de travail (ITT). Ce jeudi 14 août, le tribunal de Villefranche-sur-Saône a condamné l'auteur des violences à huit mois de prison avec un sursis probatoire de deux ans. L'homme, jusqu'alors sans casier judiciaire, devra s'astreindre à une obligation de soins et un stage de sensibilisation aux violences intrafamiliales.

    Lire aussi : À Rillieux-la-Pape, un homme maîtrisé au gaz lacrymogène après un différend familial

