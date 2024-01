Nouvelle manifestation en soutien à la Palestine aujourd'hui à Lyon

Un nouveau rassemblement est organisé ce samedi 20 janvier à 14h30 place Bellecour.

Le Collectif Palestine 69 a lancé un nouvel appel à manifestation en soutien au peuple de Gaza pour ce samedi 20 janvier. "Cela fait 100 jours que l’Etat d’Israël poursuit le génocide du peuple palestinien. (...) Nous demandons un cessez-le-feu total, l’arrêt des bombardements et des offensives terrestres, la fin des déplacements forcés de populations ainsi que la levée immédiate du blocus. Nous exigeons que la France s’engage activement dans ce sens. Une paix juste et durable ne sera possible que dans le cadre de la reconnaissance des droits du peuple palestinien, de l’arrêt de la colonisation et de la fin de l’occupation israélienne, dans le respect de l’ensemble des résolutions de l’ONU", note l'organisateur dans son communiqué.

La marche s'élancera à 14h30 depuis la place Bellecour.

La semaine dernière, 800 personnes s'étaient rassemblés pour demander un cessez-le-feu.

Plus de 23 000 morts à Gaza

Le conflit entre le Hamas et l'Etat d'Israël dure depuis le 7 octobre et l'attaque terroriste du Hamas contre des civils israéliens. Depuis le début de la guerre, les opérations militaires de l'armée israélienne ont fait plus de 23 000 morts à Gaza.

Le 11 janvier dernier, l'Afrique du Sud a saisi la Cour internationale de Justice (CIJ), accusant Israël d'"actes génocidaires" dans la bande de Gaza.