Un entraînement d'OL Lyonnes ouvert au public en septembre

Un entraînement d’OL Lyonnes sera ouvert au public en septembre. (Photo Catherine Steenkeste / Getty Images via AFP)

Un entraînement d'OL Lyonnes sera ouvert au public en septembre.

L'OL Lyonnes a annoncé mardi qu'il ouvrirait un entraînement au public le mercredi 3 septembre à 10 h 45. Ce dernier se tiendra ainsi juste quelques jours avant la reprise du championnat qui interviendra le dimanche 7 septembre.

Les Lyonnaises affronteront l'Olympique de Marseille. L'inscription est obligatoire via le site du club. Il suffira ensuite de se rendre au Groupama OL Training Center de Décines-Charpieu.

La séance sera l'occasion pour les fans de voir pour la premières fois Ingrid Engen ou encore Jule Brand, récemment recrutées.