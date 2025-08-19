Actualité
Un entraînement d’OL Lyonnes sera ouvert au public en septembre. (Photo Catherine Steenkeste / Getty Images via AFP)

Un entraînement d'OL Lyonnes ouvert au public en septembre

  • par La rédaction

    • Un entraînement d'OL Lyonnes sera ouvert au public en septembre.

    L'OL Lyonnes a annoncé mardi qu'il ouvrirait un entraînement au public le mercredi 3 septembre à 10 h 45. Ce dernier se tiendra ainsi juste quelques jours avant la reprise du championnat qui interviendra le dimanche 7 septembre.

    Les Lyonnaises affronteront l'Olympique de Marseille. L'inscription est obligatoire via le site du club. Il suffira ensuite de se rendre au Groupama OL Training Center de Décines-Charpieu.

    La séance sera l'occasion pour les fans de voir pour la premières fois Ingrid Engen ou encore Jule Brand, récemment recrutées.

    police faits divers lyon @WilliamPham
    Rhône : un jeune automobiliste sans permis et alcoolisé provoque une course-poursuite de 56 km

