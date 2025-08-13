Actualité
Candidat RN Gérard Vollory agressé dans le métro à Lyon. Capture d’écran

"Sale raciste de merde" : un ancien candidat RN agressé dans le métro de Lyon

  • par Clémence Margall

    • Dans une vidéo partagée sur le réseau social Tik Tok, l’ancien candidat RN de la 3e circonscription du Rhône, Gérard Vollory, est frappé par une passante. Ce dernier lui aurait d’abord dit "retourne dans ton pays."

    La vidéo a déjà été visionnée plusieurs milliers de fois sur le réseau social Tik Tok. Publiée hier, mardi 12 août, la vidéo montre l’ancien candidat RN de la 3e circonscription du Rhône, Gérard Vollory, être violemment interpellé par une femme à la station de métro Guillotière à Lyon. Ce dernier lui aurait d’abord dit "retourne dans ton pays" avant que la femme ne lui rétorque "retourne dans mon pays, tu m’as dit ? Espèce de grosse merde, espèce de raciste de merde."

    Alors que Gérard Vollory tente de la repousser, la jeune femme lui lance alors "barre-toi, sale raciste de merde" tout en lui portant un coup au visage. Deux agents TCL présents sur place essaient enfin de tempérer la situation avant que la vidéo ne s’achève. Dans les commentaires, les avis divergent entre ceux qui défendent la femme présente dans la vidéo en dénonçant les potentiels propos racistes de l'ancien candidat, et d’autres, soutenant Gérard Vollory.

    Pour rappel, Gérard Vollory avait notamment fait parler de lui en 2022 alors qu’en plein débat pour les élections législatives, ce dernier avait brandi une photo de sa femme noire pour affirmer qu’il n’était pas raciste.

