Lyon Street Food festival, le (presque) tour du monde culinaire en quatre jours

Jusqu’au 18 juin, le Lyon Street Food festival retrouve ses quartiers entre les murs des anciennes usines Fagor-Brandt, dans le 7e arrondissement. Retour sur la première soirée du festival.

Le Lyon Street Food festival a démarré sur les chapeaux de roues jeudi 15 juin, pour le lancement de sa 7e édition, dans les anciennes usines Fagor Brandt, à Lyon, dans le quartier Debourg. Mêlant cuisine, musique et culture, l'événement sur-mesure de la street food française fait dans la démesure : 25 000 m2, 20 espaces, 120 chefs, 30 nationalités, 400 ateliers, 60 concerts et DJ sets.

Cette année, les destinations mises à l'honneur sont Tucson en Arizona (Etats-Unis), Rennes et l'Asie, avec l'Asia Market et des passages par la Malaisie, la Corée, le Japon, Hong-Kong, la Thaïlande ou encore le Vietnam.

Plongez dans les coulisses du Lyon Street Food Festival en vidéo

Tacos, toké, bao, hot-dog, yakitori... Sacré roadtrip !

Avec un tel tour d'horizon mondial, on ne sait plus où donner de la tête. Entre crêpes bretonnes, sonoran hot-dog, tacos, bao, napales ensalada, yakitori, cuisines au barbecue, on ne sait plus où donner de la tête et de la fourchette.

Il y a en de partout, pour tous les goûts. Et pour cette première soirée, en semaine, il y a du monde. Avec un petit groupe, on a serpenté entre les allées, les espaces thématiques et géographiques pour tenter de déguster un maximum de plats.

Premier stop : l'Arizona. Les Tucsoniens raffolent de tacos hot-dog et salade de maïs. On s'est essayé au tacos de viande, oignon rouge et coriandre. Le résultat est mitigé, la pâte n'était pas cuite et la viande pas assez tendre. Plus loin, côté cuisine lyonnaise, on retrouve les chefs de Toké, la Cour des Loges, ainsi que les étudiants de l'institut Lyfe. Tout était délicieux.

Au stand de l'institut Lyfe (ex-Bocuse), les étudiants préparaient minutieusement une recette à base d'anchois, de noix et de salade. Côté asiatique, on n'est jamais déçu. Les pains bao, les nems et les brochettes sont toujours autant savoureux. D'ailleurs, on retrouve des chefs lyonnais, à l'image de Mai et Franck Delhoum (Le Bistrot du Potager, à Gerland), avec leur concept thaïlandais Yataï époque (Food Traboule), très très réussi.

JoeyStarr, guest-star du festival

Le célèbre rappeur et producteur, pionnier du rap français, s'invite à la 7e édition du Lyon Street Food festival. Entre musique et cuisine, JoeyStarr sera à la fois aux fourneaux, derrière une cuisine géante, et sur scène pour enflammer le dancefloor. C'est également l'occasion de le retrouver sur la "Live Stage" en "talk show" pour parler Street Food.

En extérieur, les festivaliers circulaient entre les stands de la fourme d'Ambert et du "corner" barbecue. Ici aussi, tout donnait envie. Mais finalement repu, on s'est résigné à manger du sucré dans le hangar "Sugar Circus". Les Dorner Frères ? Une tuerie. Et il y en tellement d'autres.

Cerise sur le moelleux (au chocolat de Bernachon, présent aussi), plus de 400 ateliers sont prévus pour s'essayer à la cuisine, aux cocktails, au palet breton et même à la country... Yepee !

Pratique

Lyon Street Food Festival, 7e édition

> Anciennes usines Fagor Brandt

65, rue Challemel Lacour – Lyon 7e

> du jeudi 15 au 18 juin 2023 Jeudi / Vendredi : 18h00-00h00 Samedi : 11h00-00h00 Dimanche : 11h00-22h30

> 8€ (early bird) / 10€(normal)8-14 ans : 5€ Prix moyen des portions : 5-6 € Plus d'infos ici.

