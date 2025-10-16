Cette semaine, la rédaction de Lyon Capitale a testé pour vous les trois nouvelles bûches de Noël de la maison Sève en avant-première.

Tic tac, tic tac. Noël approche (en tout cas dans les ateliers Sève). Mercredi 15 octobre, le renommé pâtissier-chocolatier lyonnais, Richard Sève, a dévoilé sa collection de bûches de Noël au sein de son atelier de Limonest. Plus de deux mois avant les fêtes, les lutins pâtissiers de l'atelier ont déjà mis la main à la pâte pour confectionner trois nouvelles déclinaisons du dessert. En plus des huit goûts habituellement proposés, la maison Sève a imaginé trois nouveautés : la bûche "millénaire", la "mango sticky-rice", et la "magnets".

Intriguée par ces noms, notre rédaction a testé pour vous les nouvelles bûches (et les anciennes galettes des rois....)

Chocolat, vanille, mangue...

C'est au sein du musée du chocolat qu'Arthur Sève, fils de Richard Sève, nous présente les nouvelles recettes. Orange, marron, blanche, les couleurs et les indices disposés aux côtés des bûches nous laissent deviner les saveurs : mangue, chocolat noir, vanille. Si les goûts peuvent à première vue sembler classiques, il n'en est rien. Derrière chaque bûche se cache une histoire à raconter.

La première : la "millénaire", vient directement du Guatemala. Composée à partir de l'une des plus vieilles fèves de cacao au monde, elle contient un biscuit moelleux, une mousse aérienne, et un insert à la vanille, le tout imprégné de cacao rare. En bouche, la bûche est fondante, puis croustillante : "Nous travaillons avec du cacao goûtu, mais pas amer", explique Richard Sève. Effictivement forte en cacao, la bûche chocolat noir n'est pas amère, comme on pourrait l'imaginer.

Bûche de Noël "millénaire". © Loane Carpano

La seconde : la "mango sticky-rice", elle, est inspirée d'un voyage en Thaïlande. Dessert typique du pays, le mango sticky-rice est ici décliné sous forme de bûche rafraichissante et gourmande. A l'intérieur, une couche de biscuit à la cuillère moelleux, un gel coco et une crème onctueuse au sticky-rice vanillé sur une dacquoise aux amandes. Si à première vue la combinaison peut surprendre, n'ayez pas peur, elle est délicieuse. Bonus pour le coulis de mangue goûtu et frais en bouche.

Bûche de Noël "mango sticky-rice". ©Loane Carpano

Enfin, dernière nouveauté, la "magnets", entièrement composée de vanilles. "Chaque année on nous demande de créer une bûche à la vanille, mais nous n'osions pas, cette année nous nous sommes lancés le défi", affirme Arthur Sève. Afin de ne pas être trop écoeurant, le dessert est composé de multiples vanilles : Bourbon de Madagascar, Tahitensis de Papouasie-Nouvelle-Guinée et vanille d’Équateur. Les étages : un croustillant à la vanille, un biscuit cuillère moelleux, un gel parfumé, des crèmes onctueuses à la vanille et une dacquoise aux amandes. Pari gagné, en bouche, la bûche vanille n'est pas écoeurante, le goût de la vanille n'est pas trop fort et compensé par le croustillant et le biscuit.

Bûche de Noël "magnets". ©Loane Carpano

Notre classement

Si nous devions faire un classement, la mango sticky-rice arrive en tête pour son originalité, son excellent coulis de mangue et la texture de son riz au lait. Suivie de peu par la bûche chocolat noir, qui nous a séduit par son gout prononcé contrasté par sa texture légère. Nous avons apprécié la bûche à la vanille, mais son goût nous a moins marqué et surpris que les autres.

De gauche à droite : la "millénaire", la "mango sticky-rice" et la "magnets".

Les trois nouveautés sont proposées en deux formats. La portion individuelle est disponible à 9,90 euros. Pour la bûche six personnes il faudra débourser 59 euros. Les trois recettes sont d'ores et déjà disponibles en pré-commande.

