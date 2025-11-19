Un Lyonnais mis en examen pour le vol de ouistitis dans un centre de recherche

Un Lyonnais a été placé en détention provisoire pour le vol de oustitis dans le Bas-Rhin.

Un homme a été mis en examen pour le vol de ouistitis dans un centre de recherche situé dans le Bas-Rhin, a-t-on appris mardi de source proche de l'enquête. Le jeune homme a été mis en examen et placé en détention provisoire, a indiqué la même source, confirmant une information des Dernières nouvelles d'Alsace.

Il a été interpellé la semaine dernière dans la région lyonnaise et ses motivations sont "crapuleuses": il voulait revendre ces singes, selon cette source, et des traces numériques de la mise en vente de ces animaux ont été retrouvées.

"Il n'a vraisemblablement pas agi seul"

Les ouistitis, qui pèsent entre 300 et 500 grammes à l'âge adulte, n'ont pas été retrouvés. Deux autres personnes avaient été interpellées mais ont été mises hors de cause. L'enquête, menée par la brigade de recherches de Strasbourg, se poursuit pour identifier d'autres auteurs. "Il n'a vraisemblablement pas agi seul", indique la source proche de l'enquête.

Une douzaine de primates avaient disparu en septembre au centre de primatologie de l'Université de Strasbourg qui est installé dans un fort construit par les Allemands en 1870, à Niederhausbergen (Bas-Rhin).

Créé en 1978, il s'étend sur sept hectares de terrain boisé et abrite quelque 800 animaux d'espèces différentes sous la supervision d'une trentaine de personnes. Les primates sont utilisés pour différents types de recherche, du biomédical à l'étude du comportement animal.