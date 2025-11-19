Actualité
police lyon faits divers
Image d’illustration.

Un Lyonnais mis en examen pour le vol de ouistitis dans un centre de recherche

  • par La rédaction

    • Un Lyonnais a été placé en détention provisoire pour le vol de oustitis dans le Bas-Rhin.

    Un homme a été mis en examen pour le vol de ouistitis dans un centre de recherche situé dans le Bas-Rhin, a-t-on appris mardi de source proche de l'enquête. Le jeune homme a été mis en examen et placé en détention provisoire, a indiqué la même source, confirmant une information des Dernières nouvelles d'Alsace.

    Il a été interpellé la semaine dernière dans la région lyonnaise et ses motivations sont "crapuleuses": il voulait revendre ces singes, selon cette source, et des traces numériques de la mise en vente de ces animaux ont été retrouvées.

    "Il n'a vraisemblablement pas agi seul"

    Les ouistitis, qui pèsent entre 300 et 500 grammes à l'âge adulte, n'ont pas été retrouvés. Deux autres personnes avaient été interpellées mais ont été mises hors de cause. L'enquête, menée par la brigade de recherches de Strasbourg, se poursuit pour identifier d'autres auteurs. "Il n'a vraisemblablement pas agi seul", indique la source proche de l'enquête.

    Une douzaine de primates avaient disparu en septembre au centre de primatologie de l'Université de Strasbourg qui est installé dans un fort construit par les Allemands en 1870, à Niederhausbergen (Bas-Rhin).

    Créé en 1978, il s'étend sur sept hectares de terrain boisé et abrite quelque 800 animaux d'espèces différentes sous la supervision d'une trentaine de personnes. Les primates sont utilisés pour différents types de recherche, du biomédical à l'étude du comportement animal.

    à lire également
    L'association Singa pour les Lumignons du coeur 2025. (Clémence Margall)
    Fête des Lumières 2025 : bénéficiaire des Lumignons du cœur, l'association Singa espère récolter 70 000 euros

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    L'association Singa pour les Lumignons du coeur 2025. (Clémence Margall)
    Fête des Lumières 2025 : bénéficiaire des Lumignons du cœur, l'association Singa espère récolter 70 000 euros 18:44
    À Vénissieux, un policier blessé lors d'un refus d'obtempérer 18:21
    police lyon faits divers
    Un Lyonnais mis en examen pour le vol de ouistitis dans un centre de recherche 17:55
    Hotel de la Métropole
    Textile, industrie, bâtiment : la Métropole de Lyon renforce son soutien aux filières locales 17:23
    À Lyon, la gastronomie s'invite à l'hôpital sous l'impulsion de Têtedoie et Medirest 16:49
    d'heure en heure
    Le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard et le maire de Lyon, Grégory Doucet. (@Nathan Chaize)
    "Morts sur la conscience" : attaqué par Doucet et Bernard, Lyon People comparaîtra le 20 janvier 16:16
    Zone à trafic limité à Lyon. (@Nathan Chaize)
    ZTL à Lyon : les riverains des quais Pêcherie, Célestins et Saint-Antoine deviennent ayants droit 15:44
    TNP : Joël Pommerat, les bons contes font les grands spectacles 15:19
    Valence : une Nuit de l’Orientation pour choisir son avenir en toute sérénité 14:43
    29 véhicules contrôlés, 14 infractions : une veste opération de contrôle à un péage près de Lyon 14:26
    Futur tramway T10 à Lyon : des perturbations à Gerland jusqu’en décembre 14:16
    Hôtel de ville de Lyon
    Municipales : J-1 avant les résultats du sondage de Lyon Capitale 14:10
    Un sanglier en forêt
    Thonon-les-Bains : un sanglier sème la panique dans un magasin Botanic 14:06
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut