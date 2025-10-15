Actualité
Situé à Cordeliers, le Constrast accueille Hennessy Spécial Tour à Lyon. @Contrast

On a testé : Le Hennessy Spécial Tour s'installe à Lyon

  • par Romain Balme

    • La marque de cognac continue son Tour de France. Du 19 septembre au 12 octobre, c'est le Contrast (2ème arrondissement) qui accueille Hennessy. Au menu, une carte éphémère, qui regroupe cocktails et food lyonnaise.

    Après Nice et Bordeaux c'est à Lyon que le Hennessy Spécial Tour s'installe. Du 19 septembre au 12 octobre, la marque de cognac prend place au Contrast, un bar à cocktail situé dans le 2ème arrondissement de Lyon. C'est dans cet établissement, aux allures de loft intimiste que nous nous sommes rendus. Dès notre arrivée, nous sommes accueillis par Alexandre Raber, barman mais aussi architecte de la carte créée spécialement pour l'évènement. Le Hennessy Spécial Tour, c'est l'opportunité d'associer classiques de la marque et créativité du lieu d'accueil.

    Une carte éphémère concoctée pour l'occasion

    La carte est ainsi composée des intouchables Hennessy Ginger et Henny-Rita. Ajouté à cela trois créations signées Alexandre Rabber. Pour commencer, le Mizuko, composé de Hennessy infusé à l'huile de sésame, de citron et de miel-miso. Ensuite, le Massala sour, recette où le cognac est infusé au marsala, le tout agrémenté d'amaretto, de milk oolong et d'aquafaba, le liquide de cuisson des pois chiches. Un mélange "gourmand et épicé" selon les mots de son créateur.

    Enfin, le Lowball. On retrouve du cognac, de la liqueur de noisette, et une liqueur de pomme-poire. Pour ajouter du croquant à la dégustation, Alexandre réalise des tuiles poire-vanille. En plus des cocktails, la food occupe une place importante dans cette carte. Pour cela, Hennessy fait appel à Adrien Farache, chef du Schmock un bistrot également situé dans le deuxième arrondissement. Trois plats sont proposées, entre trio de mini hot dogs, cigare d'effiloché de canard et un "Grilled cheese".

    A présent… place à la dégustation

    Avoir après observé, il est temps pour nous de déguster, nous nous laissons tenter par le Lowball et le Mizuko. Alexandre, lui, nous aurait plutôt conseillé son favori… le Massala Sour. Pas le temps pour les regrets, nos cocktails sont prêts. Nous ressortons convaincus par la saveur automnale du Lowball et ce mélange pomme-poire associée à la liqueur de noisette. Sur le Mizuko, la tendance est semblable. Les ingrédients ressortent pour donner un goût d'exotisme.

    Le Lowball (à gauche) et le Mizuko (à droite) font partie de la carte spécialement créée pour l'évènement.

    A noter que le Hennessy Spécial Tour poursuit sa route jusqu'à Paris entre octobre et novembre.

