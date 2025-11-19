Actualité
Zone à trafic limité à Lyon. (@Nathan Chaize)
ZTL à Lyon : les riverains des quais Pêcherie, Célestins et Saint-Antoine deviennent ayants droit

  • par Nathan Chaize

    • La Métropole de Lyon apporte plusieurs modifications à la Zone à trafic limitée en Presqu'île.

    La Métropole de Lyon annonce plusieurs évolutions dans la zone à trafic limité de la Presqu'île à partir du lundi 24 novembre. La borne d'accès de la rue Childebert sera activée, venant compléter celle de la rue du Président Édouard Herriot.

    • De nouveaux ayants droit

    Les riverains des quais Pêcherie, Célestins et Saint-Antoine sont désormais autorisés à circuler en voiture dans la zone après avoir effectué les démarches auprès de LPA Mobilités pour devenir ayants droit.

    • Un digicode pour les commerces

    Une nouvelle modalité d'accès par digicode sera mise en place pour les commerces qui le souhaitent "afin de faciliter le retrait spontané d’achats lourds ou encombrants l’après-midi par leurs clients", explique la Métropole. Ce système, déjà utilisé par les hôteliers avec actualisation régulière du code, sera élargi aux commerçants qui en feront la demande auprès de LPA.

    • Un accès par lecture de plaque

    L'accès par lecture des plaques d'immatriculation sera activé automatiquement pour les détenteurs d'une vignette stationnement résident de la ZTL (secteur 20), sans enregistrement nécessaire. Cette activation automatique s'applique également aux titulaires d'une carte CMI-S inscrits au dispositif de stationnement de la Ville de Lyon.

    Faire défiler vers le haut