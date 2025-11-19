Actualité
Hotel de la Métropole
Hôtel de la Métropole de Lyon © Tim Douet

Textile, industrie, bâtiment : la Métropole de Lyon renforce son soutien aux filières locales

  • par La Rédaction

    • Plus de 200.000 € ont été votés par la Métropole pour soutenir le textile, l’industrie circulaire et la formation des artisans du bâtiment.

    La Métropole de Lyon acte une nouvelle série d’aides pour accélérer la transition circulaire de son tissu économique. Trois délibérations, représentant un budget total de 200.700 €, viennent d’être adoptées en conseil métropolitain afin d’accompagner des acteurs moteurs de plusieurs filières locales.

    Le Textile Lab bénéficie ainsi d’une subvention de 80.000 € pour poursuivre son programme 2026 au Passage Thiaffait. L’enveloppe permettra de renforcer l’animation du lieu, d’améliorer la gestion des espaces de travail partagés et d’organiser des événements favorisant l’entraide entre créateurs. Le soutien vise aussi à développer des outils mutualisés autour du recyclage textile et à étendre les formations dédiées à l’économie circulaire.

    Dans le cadre de sa stratégie industrielle, la Métropole accompagne également trois structures engagées dans des modèles de production plus durables. La Ruche industrielle obtient 50.000 € pour stabiliser son modèle collaboratif et porter sept nouveaux projets. Le projet "Parcours pivot circulaire", coordonné par France Clusters et plusieurs pôles de compétitivité, reçoit 45.000 € pour aider des entreprises pilotes à structurer leurs chaînes d’approvisionnement. Enfin, le CIRIDD se voit attribuer 20.000 € pour déployer son programme RELIEF auprès des entreprises du territoire.

    Dernier volet : la filière bâtiment. Une enveloppe de 5.700 € est destinée au dispositif DOREMI afin de former, au second semestre 2025, dix-huit artisans à la rénovation énergétique performante des maisons individuelles, avec un niveau BBC. Une montée en compétence jugée essentielle pour répondre aux besoins croissants de rénovation durable.

