Fête des Lumières 2025 : bénéficiaire des Lumignons du cœur, l'association Singa espère récolter 70 000 euros

Pour cette édition 2025 de la Fête des lumières à Lyon, l’association Singa a été sélectionnée comme bénéficiaire des Lumignons du cœur. Celle qui, depuis 10 ans, oeuvre à l’intégration de personnes migrantes, espère récolter 70 000 euros.

Après Alynea l’année dernière, l’association Singa a été choisie cette année comme bénéficiaire des Lumignons du cœur, opération caritative emblématique de la Fête des Lumières. Grâce à la générosité de tous, elle espère récolter 70 000 euros afin de financer 350 activités interculturelles et briser l’isolement des personnes réfugiées.

Recréer du lien social et aider à l’intégration

Installée dans le tiers-lieu d’accueil et d’accompagnement le Faitout, à la Mulatière, Singa, qui fête ses 10 ans en 2025, oeuvre à "recréer du lien social entre les personnes nouvellement arrivées et les personnes de la société d’accueil", explique Birgit Vynckier, co-fondatrice de Singa. "On s’est vite rendu compte que les personnes qui arrivent trouvent du travail grâce à des connaissances. Sans lien social, si elles sont isolées, on ne peut pas leur demander de comprendre l’environnement dans lequel elles vivent, ni s’attendre à ce qu’elles parlent la langue", précise-t-elle.

Les 250 bénévoles actifs travaillent donc quotidiennement aux côtés des personnes récemment arrivées sur le territoire pour leur permettre de "développer des opportunités d’insertion et d’inclusion en accord avec leurs compétences" et de "démarrer une nouvelle vie tout en leur faisant reprendre confiance en eux". Aujourd’hui, Singa compte une communauté de 2 500 personnes sur le territoire de la métropole lyonnaise.

Bakar et Sylvie, bénévoles pour l'association Singa. (Clémence Margall)

C’est le cas notamment de Sylvie et Bakar, tous les deux bénévoles. "Je suis arrivé en France en 2022, explique Bakar, originaire du Soudan, et Singa est pour moi comme une deuxième famille. J’ai pu apprendre le français, faire des ateliers de groupes. Maintenant, je veux aussi aider les autres". Sylvie, quant à elle, raconte l’importance de l’association. "Une fois que l’on connaît les gens, on fait ce que nous ne ferions pas tout seul. Et lorsque l’on part, c’est avec un élan vital que l’on n’avait pas", confie-t-elle avec le sourire. "Si tout le monde ne parle pas bien le français, on le fait avec des mots simples. Mais avec ces mots simples, on parle de choses profondes", ajoute la bénévole avec malice.

"Choisir Singa est un prolongement naturel"

Un travail associatif salué par la Ville de Lyon et ses adjointes à la Culture, Audrey Hénocque, et aux Solidarités, Marie Alcover, ce mercredi 19 novembre. "Ce que l’on regarde lors de la sélection, c’est l’action sur le territoire dans le champ des solidarités et dont les Lyonnais et les Lyonnaises peuvent être fiers. C’est particulièrement le cas cette année avec Singa", précise ainsi Audrey Hénocque. Et Marie Alcover d’ajouter : "Singa est une association créatrice de liens, et dans une période de repli identitaire et de rejet de l’autre, l’association fait tout l’inverse. Ils ouvrent des portes". "Choisir Singa comme association bénéficiaire des Lumignons du cœur est un prolongement naturel de l’ensemble des initiatives menées conjointement avec la Ville de Lyon", a enfin conclu l’adjointe aux Solidarités.

Installée cette année sur la place des Jacobins, l’oeuvre des Lumignons du cœur sera "une immersion collective, une expérience bleutée" où Rhône et Saône seront mis à l’honneur. Corne de brume, mouettes, et 3 000 lumignons du cœur animeront l’ensemble. Ils seront mis en vente à 2 euros.

