Le chef Philippe Etchebest en concert au... Lyon Street Food Festival

La 7e édition du Lyon Street Food Festival se tiendra du 15 au 18 juin prochain aux Usines Fagor-Brandt, avec en guest-star Philippe Etchebest. Le chef troquera toutefois son tablier pour une batterie.

Les organisateurs du Lyon Street Food Festival viennent de livrer un avant-goût de la programmation complète de cette 7e édition, qui se déroulera pour la dernière fois dans les anciennes Usines Fagor-Brandt du 15 au 18 juin. Pour cet adieu à l'ancien site industriel, l'organisation a convié le très populaire chef Philippe Etchebest, mais attention vous ne le verrez pas derrière les fourneaux.

En clôture du festival, le dimanche 18 juin, le chef cuisinier de l'émission Top Chef montera sur la scène du Lyon Street Food Festival pour donner un concert de rock avec son groupe The chef and the gang. À cette occasion, le Meilleur ouvrier de France troquera ses couteaux pour des baguettes de batterie.

Rennes, Arizona et Asie au cœur du programme

Durant les quatre jours de l'événement, les festivaliers pourront déambuler entre les allées et déguster des mets de qualité. Cette année, le festival met l'accent sur trois villes et régions : Rennes, Tucson en Arizona (Etats-Unis) et de nouveau l'Asie. Au programme s'ajouteront des ateliers de dégustation de whisky, des ateliers peintures animés par des street-artistes, des jeux de palet breton, ou encore des concerts en soirée, à l'instar de celui donné par Philippe Etchebest.

En juin dernier, c'est plus de 38 500 festivaliers, un record depuis le lancement du festival, qui avaient pris part à cet événement unique, qui mêle "Food, Musique Culture et Party".

