Municipales : J-1 avant les résultats du sondage de Lyon Capitale

La veille de la publication d’un sondage exclusif, Lyon Capitale dévoile les premiers éléments d’ambiance.

Neuf arrondissements et une même question : que souhaitent les habitants pour l'avenir de leur ville ? Derrière les citoyens et leur opinions sur les élections municipales, il y a une certitude : le vote des Lyonnais façonnera le Lyon de demain. Une ville. Des voix. Des choix.

Les enjeux sont considérables. Il s'agit rien moins que d'imaginer et dessiner l'avenir des habitants pour les six ou sept prochaines années*. Cette vision de l'avenir, la direction prospective du Grand Lyon l'avait formulée il y a vingt ans dans la démarche prospective "Lyon 2020". L'objectif était alors de déboucher sur des propositions dont la vocation était d'être reprises et d'alimenter les prochaines mandatures, dans des domaines comme la gastronomie, la santé, la lumière, etc. On ne peut que regretter que cette réflexion n'ait pas été poursuivie avec une déclinaison de "Lyon 2050".

* En raison de la tenue de l’élection présidentielle en 2032, et peut-être de législatives, les maires, élus en 2026, pourraient voir leur mandat prolongé d’un an, afin que les campagnes électorales ne se chevauchent pas.

Coups de théâtre

Dans l'enquête de Lyon Capitale, qui sera publiée sur notre site jeudi à 18h, onze sujets majeurs ressortent. Pas forcément ceux auxquels on pouvait s'attendre. L'un revient en force et pourrait jouer un rôle déterminant dans le vote de plus de la moitié des Lyonnais, avec un record pour la tranche d'âge des 18-24 ans. A l'inverse, certaines thématiques, qui pouvaient être perçues comme acquises, passeraient au second plan dans le vote des Lyonnais.

Certaines tendances peuvent aussi surprendre. Notamment lorsqu’on observe les réponses de certains électeurs (selon leur âge ou la catégorie socio-professionnelle à laquelle ils appartiennent) qui envisagent de diamétralement changer de couleur politique par rapport 2020.

Les préoccupations se croisent, parfois s’opposent, mais elles dessinent toutes le portrait d’une ville en transition.

Les résultats et analyses du sondage seront dévoilés jeudi 20 novembre.

