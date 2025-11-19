Actualité
Premier point d'étape du chantier du tramway T10 à Saint-Fons

Futur tramway T10 à Lyon : des perturbations à Gerland jusqu'en décembre

  par Clémence Margall

    • Dans le cadre des travaux de la future ligne de tramway 10, des perturbations sont attendues en soirée sur la ligne de tramway T1 et l'avenue Tony Garnier jusqu’en décembre.

    Afin de réaliser les travaux de finition de voirie sur l’avenue Tony Garnier (7e arr.) ainsi que les raccordements de la future ligne de tramway 10 (qui reliera la Gare de Vénissieux à Gerland), des perturbations sont attendues en soirée jusqu’en décembre dans le quartier de Gerland.

    Lire aussi : Tramway T10 à Lyon : l'inspection du travail se désiste, le chantier se poursuit

    Le tramway T1 et l’avenue Tony Garnier concernés

    Ce sera notamment le cas pour la ligne de tramway T1. Depuis hier et jusqu’au 21 novembre inclus, puis du 24 au 28 novembre inclus, le trafic sera modifié en soirée. Dès 21 heures, la ligne circulera uniquement entre "IUT Feyssine" et "Hôtel de Région Montorchet". Le dernier départ complet en direction de la station "Debourg" s’effectuera à 20h54, et à 21h46 en direction de "IUT Feyssine".

    La circulation sur l’avenue Tony Garnier est, elle aussi, modifiée avec une mise en sens unique dans le sens ouest - est, entre les avenues Debourg et Jaurès, jusqu’au 7 décembre. Des itinéraires de déviation sont mis en place et tous les accès de la Halle Tony Garnier sont maintenus, précise toutefois TCL dans un communiqué. Entre les 8 et 12 décembre, l’axe sera également fermé de nuit, entre l'avenue Debourg et la rue du Vercors, de 21 heures à 6 heures. L’accès sera rétabli en journée.

    Lire aussi : Future ligne de tramway T10 : le Sytral fait un premier point d’étape du chantier

    Le réseau renforcé les 22 novembre et 6 décembre

    À l’occasion des différents événements sportifs et culturels attendus le 22 novembre (match LOU Rugby - ASM Clermont au Matmut Stadium, concert d’Hamza à la Halle Tony Garnier et finale du Championnat de France de Supercross au Palais des Sports) et le 6 décembre (match LOU Rugby - Newcastle Red Bulls et le concert de Louane à la Halle Tony Garnier), la ligne de métro B et le tramway T1 seront toutefois renforcés.

    Les parkings LPA Béraudier et Perrache proposeront par ailleurs une offre de stationnement avec un tarif "Événement Gerland" de 10 euros le samedi 22 novembre.

    Lire aussi : La Région lance la concertation sur le tramway Crémieu-Lyon via Meyzieu

    Valence : une Nuit de l’Orientation pour choisir son avenir en toute sérénité

