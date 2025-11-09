On a testé : la visite insolite des coulisses du Matmut Stadium avec Cybèle

Depuis 2012, Cybèle propose des visites insolites aux Lyonnaises et aux Lyonnais pour redécouvrir des aspects méconnus de la ville. Ce samedi 8 novembre, des guides ont ouvert à un petit groupe exclusif les coulisses du Matmut Stadium à Gerland.

Fouler la pelouse du Matmut Stadium, profiter des loges VIP, vivre les émotions du couloir d'avant-match et au passage rencontrer quelques personnages cultes ayant participé à la vie de ce stade mythique, c'est possible grâce aux visites Cybèle. Depuis 2012, cette petite entreprise lyonnaise propose aux habitants des visites insolites et théâtralisées dans plusieurs points de la ville, du Vieux-Lyon aux pentes de la Croix-Rousse en passant par les Halles Paul-Bocuse ou encore le quartier Gratte-Ciel à Villeurbanne.

Une visite exceptionnelle

Mais ce samedi 8 novembre, pour son 13e anniversaire, Cybèle a décidé d'offrir à un petit groupe de privilégiés une visite exclusive et exceptionnelle des coulisses du Matmut Stadium à Gerland et d'en raconter l'histoire folle. À la fin de sa construction, le stade devient le lieu de réunion de tous les sports amateurs, de la course à pied à la course d'ânes (oui oui, vous avez bien lu). C'est en 1950 qu'il devient un stade de foot, qui accueillera les grandes heures de gloire de l'Olympique Lyonnais. L'occasion également de rappeler son changement d'histoire depuis 2017, date à laquelle le stade a commencé à accueillir le LOU Rugby, et de raconter pour les plus novices d'entre nous, les prémices de l'histoire du rugby.

"Pleurer de rire"

En plus de donner accès à un lieu qui n'est habituellement pas ouvert aux visiteurs, Cybèle propose de (re)découvrir cet endroit symbolique de la ville de Lyon en convoquant toutes les émotions. En faisant passer des rires aux larmes, les guides invoquent des personnages emblématiques du lieu, dont l'architecte Tony Garnier ou encore Renée, 85 ans, fan invétérée de l'Olympique Lyonnais qui n'a jamais manqué un seul match et qui a même trouvé l'amour parmi les supporters de l'ASSE. "J'aime bien cette formule contée et théâtralisée qui permet d'entendre les histoires de gens", nous raconte une des inscrite à la visite.

Des personnages que Clémence, l'une des cinq guides de Cybèle, assaisonne à sa sauce mêlant théâtralité, humour, auto-dérision et surtout émotions. "Ce que j'adore, c'est de pouvoir pleurer de rire", confie Christine, retraitée et grande habituée des visites Cybèle, venue ce samedi avec son petit-fils.

Une fois le terrain foulé et les loges visitées, direction l'endroit que seuls les joueurs, le staff et quelques journalistes invités peuvent arpenter : les coulisses d'avant-match. Si les vestiaires restent inaccessibles, au grand regret des plusieurs petits garçons présents lors de la visite, ils ont pu se consoler avec le fameux couloir d'avant-match et arriver sur le terrain sous le bruit des encouragements soigneusement diffusé par la guide sur son enceinte portable pour rendre le moment encore plus réel.

Cette visite exceptionnelle ne s'effectue que pour deux dates : la première a donc eu lieu ce samedi 8 novembre et une autre se déroulera la semaine prochaine, le samedi 15 novembre avec deux créneaux à 14h et à 16h. Des places sont encore disponibles : attention, la visite (durée environ 1h15) se fait uniquement sur réservation sur le site de Cybèle.