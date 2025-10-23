Show culinaire en vue à Charbonnières au 7 Rooftop, le nouveau spot gourmand qui va enflammer l’Ouest lyonnais.

Que diriez-vous d’un repas enflammé au 7 Rooftop ? Lyon Capitale est allé tester ce restaurant pour vous. Autour de la table : Wilfried Drevon-Balas et Benoît Meunier, les deux fondateurs du 7 Rooftop. Entre éclats de rire et quelques brochettes flambées, nous découvrons un concept aussi convivial que spectaculaire.

Depuis le 8 juillet 2025, le 7 Rooftop s’impose comme le nouveau spot gourmand de l’Ouest lyonnais à Charbonnières-les-Bains, près de Lyon. Déjà à l’origine du restaurant festif Le Mÿ, à Saint-Priest (2019), Benoît a choisi de s’associer à Wilfried pour développer ce projet. Ce lieu authentique peut accueillir jusqu’à 120 personnes en terrasse et 160 en intérieur.

“Slow food rapide”

Le 7 Rooftop se démarque par son concept aussi original qu’audacieux : faire cuire des brochettes directement à table grâce à de l’alcool de blé bio. Les assiettes arrivent en moins de cinq minutes. Wilfried rappelle qu’“aujourd’hui, les gens n’ont plus 1h30 pour manger, parfois à peine 30 minutes, alors on veut que ce soit rapide”.

Ici, pas de plaques électriques, ni de grill fumant : la cuisson se fait sous nos yeux, à la flamme, dans une mise en scène impressionnante. Saumon, crevettes, saint-jacques, bœuf, poulet ou canard, il y en a pour tous les goûts. Chacun adapte la cuisson à sa guise, la flamme s’apaise d’elle-même et l’alcool ne laisse ni goût, ni trace dans l’assiette. Résultat : une cuisson saine, rapide et sans “mauvais gras”. Les produits sont frais, français et sélectionnés avec soin.

“Il n’y a qu’à table qu’on ne vieillit pas”

“Le but ici est de partager un bon moment, convivial et ludique” confie Wilfried. Le midi, on y vient pour un déjeuner rapide et faire une pause dans son travail. Le soir, le 7 Rooftop passe en mode festif : DJ sets tous les jeudis, vendredis et samedis et événements ponctuels (blind tests, dîners d’entreprise, privatisations…).

Avec des entrées dès 4,90 €, des plats à partir de 15 € et des brochettes entre 19 et 28 €, le 7 Rooftop se veut qualitatif et abordable. Le midi, la formule du jour affiche 14 € le plat ou 18 € avec dessert. “Le but, c’est de faire revenir les gens au restaurant. Aujourd’hui tout le monde fait attention aux prix, donc on s’est positionné sur quelque chose d’accessible” explique Wilfried. Bonus pratique : le parking voisin est à 1,50 €, quelle que soit la durée du repas.

Au 7 Rooftop, le repas devient un show culinaire, une expérience gastronomique immersive et conviviale.