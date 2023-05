Lyon Street Food Festival : voyages en gastronomies

Arizona, Malaisie, Hong-Kong, Thaïlande, Viêt Nam... le "plus grand festival de cuisine de France" promet une excursion culinaire éclectique.

Pour sa 7ème édition, le Lyon Street Food Festival offre une nouvelle occasion de voyager… sans quitter la terre ferme. Du 15 au 18 juin prochain la ville de Lyon se transforme en capitale mondiale de la Street Food, l’occasion de faire découvrir aux visiteurs les cuisines du monde entier.

Avec une brigade de 120 chefs issus de 30 nationalités différentes l’objectif de cette nouvelle édition est “d’aller plus loin” comme a pu le répéter à l'envi Emeric Bernard, co-fondateur du festival. Trois destinations seront à l’honneur : la ville de Tucson, en Arizona, Rennes et l’Asie.

La première US "ville gastronomique de l’UNESCO”

La première destination de ce périple culinaire est la ville de Tucson, située en Arizona. Un espace sera entièrement dédié à sa cuisine aux influences espagnoles, mexicaines et westerns. Grâce aux quatre chefs venus spécialement représenter l’art culinaire de la première ville américaine classée “ville gastronomique de l’UNESCO”, les visiteurs pourront découvrir la culture amérindienne et cow-boy, danse traditionnelle country et whisky compris.

Un "terroir incroyable" français sera mis en lumière : escale en Bretagne et particulièrement dans sa capitale, Rennes. Les six chefs présents au festival partageront leur “terroir incroyable dans l’ambiance du festival Les Transmusicale de Rennes” a souligné Emeric Bernard. Parmi eux, on pourra notamment retrouver Benjamin Jourdren, jeune chef du restaurant rennais La Table de Balthazar. Au menu, plats typiques et revisités de la Bretagne à la façon street food.

Pour conclure ce voyage culinaire, les kimonos seront également de la partie(y). L’espace dédié à l’Asia Street Market sera représenté par une équipe de 12 chefs venant de la Corée, du Japon en passant par la Malaisie, Hong-Kong, la Thaïlande et le Viêt Nam. Cet espace proposera également 25 ateliers participatifs durant tout le festival, l’occasion d’explorer l’Asie autour des origamis, du kung-fu ou encore de la calligraphie chinoise et japonaise.