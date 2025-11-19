Actualité
L’hôtel de Ville de Valence, dans la Drôme.

Valence : une Nuit de l’Orientation pour choisir son avenir en toute sérénité

  • par La Rédaction

    • Le 4 décembre, la CCI de la Drôme organise une soirée dédiée aux jeunes et adultes en reconversion pour découvrir métiers, formations et conseils personnalisés.

    La Nuit de l’Orientation revient à Valence le jeudi 4 décembre, de 17 h à 21 h, dans le cadre du mois national de la Découverte des métiers. Pensé pour les collégiens, lycéens, étudiants mais aussi pour les adultes en reconversion, l’événement propose un parcours complet pour explorer les possibilités professionnelles sans pression : rencontres avec des experts, tests d’orientation, ateliers et entretiens individuels.

    Plus de 100 professionnels issus de 18 secteurs participeront au "speed-dating des métiers », tandis que le Village des métiers mettra en lumière les filières qui recrutent dans la Drôme. Un vaste espace orientation réunira CIO, Missions Locales, France Travail ou encore Auvergne-Rhône-Alpes Orientation pour accompagner chaque visiteur selon son projet.

    Conférences, ateliers thématiques – de Parcoursup à la reconversion –, animations, tests de langues et food-trucks complètent la soirée. Organisée en partenariat avec l’Éducation nationale, cette édition vise à rapprocher durablement jeunes, entreprises et acteurs de l’emploi. L’entrée est gratuite mais l’inscription obligatoire.

    à lire également
    29 véhicules contrôlés, 14 infractions : une veste opération de contrôle à un péage près de Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    TNP : Joël Pommerat, les bons contes font les grands spectacles 15:19
    Valence : une Nuit de l’Orientation pour choisir son avenir en toute sérénité 14:43
    29 véhicules contrôlés, 14 infractions : une veste opération de contrôle à un péage près de Lyon 14:26
    Futur tramway T10 à Lyon : des perturbations à Gerland jusqu’en décembre 14:16
    Hôtel de ville de Lyon
    Municipales : J-1 avant les résultats du sondage de Lyon Capitale 14:10
    d'heure en heure
    Un sanglier en forêt
    Thonon-les-Bains : un sanglier sème la panique dans un magasin Botanic 14:06
    Cazeneuve, Hollande, Glucksmann... : plusieurs figures de la gauche attendues ce week-end à Lyon 13:35
    Rave party à Saint-Pierre-de-Chandieu : un présumé organisateur bientôt jugé 13:02
    Loire : un concours caritatif organisé au centre de tir sportif d’Andrézieux-Bouthéon 12:23
    Le ministre de l’Éducation nationale Édouard Geffray attendu à Lyon et Villeurbanne ce jeudi 11:45
    Lyon : insécurité et trafic de stupéfiants, un bar du 3e arrondissement fermé par la préfecture 11:00
    Lyon : le funiculaire F1 à l’arrêt, la reprise du trafic estimée à 12 heures  10:49
    Hotel de la Métropole
    La Métropole de Lyon renforce ses réseaux de chaleur et de froid 10:23
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut