Le 4 décembre, la CCI de la Drôme organise une soirée dédiée aux jeunes et adultes en reconversion pour découvrir métiers, formations et conseils personnalisés.

La Nuit de l’Orientation revient à Valence le jeudi 4 décembre, de 17 h à 21 h, dans le cadre du mois national de la Découverte des métiers. Pensé pour les collégiens, lycéens, étudiants mais aussi pour les adultes en reconversion, l’événement propose un parcours complet pour explorer les possibilités professionnelles sans pression : rencontres avec des experts, tests d’orientation, ateliers et entretiens individuels.

Plus de 100 professionnels issus de 18 secteurs participeront au "speed-dating des métiers », tandis que le Village des métiers mettra en lumière les filières qui recrutent dans la Drôme. Un vaste espace orientation réunira CIO, Missions Locales, France Travail ou encore Auvergne-Rhône-Alpes Orientation pour accompagner chaque visiteur selon son projet.

Conférences, ateliers thématiques – de Parcoursup à la reconversion –, animations, tests de langues et food-trucks complètent la soirée. Organisée en partenariat avec l’Éducation nationale, cette édition vise à rapprocher durablement jeunes, entreprises et acteurs de l’emploi. L’entrée est gratuite mais l’inscription obligatoire.