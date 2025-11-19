Actualité
Illustration d’un contrôle de la gendarmerie. (@GendarmerieduRhône)

29 véhicules contrôlés, 14 infractions : une veste opération de contrôle à un péage près de Lyon

  • par La rédaction

    • Plus d'une dizaine d'infractions ont été relevées lors d'un contrôle de gendarmerie près de Lyon.

    Vendredi 14 novembre, des gendarmes ont mené un contrôle de plus de trois heures de part et d'autre du péage de Genay dans le Rhône. L'objectif était de surveiller les flux de circulation, de lutter contre l'insécurité routière et la consommation et le trafic de stupéfiants.

    Du côté Rhône du péage, 29 véhicules ont été contrôlés et 14 infractions relevées. Cinq personnes conduisaient alcoolisées, dont trois à des seuils délictuels. Quatre personnes conduisaient par ailleurs sous stupéfiants.

    Un excès de vitesse, un défaut de contrôle technique et une conduite malgré suspension de permis ont été relevés. Au total, trois véhicules ont été mis en fourrière.

