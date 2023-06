Le chanteur franco-américain va se produire aux Nuits de Fourvière, vendredi 16 juin.

Débutées le mercredi 31 mai, Les Nuits de Fourvière ont déjà accueilli de nombreux artistes et c’est au tour de Michel Polnareff de se produire sur scène. Surnommé l’Amiral, le chanteur est en tournée après une absence de six ans et a donc choisit de passer par la ville de Lyon pour se reconnecter avec le public, vendredi 16 juin.

Le début des Nuits de Fourvière

Après cette soirée Michel Polnareff laissera sa place à Bernard Lavilliers (22 juin), Disiz (17 juin), Benjamin Biolay (4 et 6 juillet), Zazie (12 juillet), French 79 (22 juillet), Pomme (26 juillet) ou encore Jeanne Added (27 juillet) pour ne citer qu’eux.

