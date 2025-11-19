Actualité
Un sanglier en forêt
@Pexels / Anna Hinckel

Thonon-les-Bains : un sanglier sème la panique dans un magasin Botanic

  • par La Rédaction

    • L’animal, entré en fin d’après-midi dans le magasin, a provoqué l’évacuation de la clientèle avant d’être abattu par un garde-chasse.

    C'est une scène inhabituelle qui s'est déroulée ce mardi à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie) et qui est racontée par nos confrères de France Bleu : un sanglier affolé s’est introduit en début de soirée dans le magasin Botanic de l’avenue des Prés-Verts, bousculant rayons et plantes sur son passage.

    Alertés peu après 17 h, les pompiers ont découvert un animal nerveux, chargeant les clients. Le personnel a immédiatement isolé le sanglier dans la serre tandis que l’ensemble du magasin était évacué par mesure de sécurité.

    Pendant près d’une heure, clients et employés ont attendu à l’extérieur, le temps que les agents de l’Office français de la biodiversité et un garde-chasse habilité interviennent. L’animal, impossible à maîtriser en raison de son agitation et des dégâts déjà causés, a finalement été abattu sur place. Aucun blessé n’est à déplorer, mais les dommages matériels sont jugés importants et l’enseigne n’a pas pu rouvrir le soir même.

    Selon les secours, la carcasse sera acheminée pour nourrir les oiseaux du parc des Aigles du Léman. Les policiers de Thonon ont supervisé toute l’opération.

    à lire également
    Zone à trafic limité à Lyon. (@Nathan Chaize)
    ZTL à Lyon : les riverains des quais Pêcherie, Célestins et Saint-Antoine deviennent ayants droit

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Zone à trafic limité à Lyon. (@Nathan Chaize)
    ZTL à Lyon : les riverains des quais Pêcherie, Célestins et Saint-Antoine deviennent ayants droit 15:44
    TNP : Joël Pommerat, les bons contes font les grands spectacles 15:19
    Valence : une Nuit de l’Orientation pour choisir son avenir en toute sérénité 14:43
    29 véhicules contrôlés, 14 infractions : une veste opération de contrôle à un péage près de Lyon 14:26
    Futur tramway T10 à Lyon : des perturbations à Gerland jusqu’en décembre 14:16
    d'heure en heure
    Hôtel de ville de Lyon
    Municipales : J-1 avant les résultats du sondage de Lyon Capitale 14:10
    Un sanglier en forêt
    Thonon-les-Bains : un sanglier sème la panique dans un magasin Botanic 14:06
    Cazeneuve, Hollande, Glucksmann... : plusieurs figures de la gauche attendues ce week-end à Lyon 13:35
    Rave party à Saint-Pierre-de-Chandieu : un présumé organisateur bientôt jugé 13:02
    Loire : un concours caritatif organisé au centre de tir sportif d’Andrézieux-Bouthéon 12:23
    Le ministre de l’Éducation nationale Édouard Geffray attendu à Lyon et Villeurbanne ce jeudi 11:45
    Lyon : insécurité et trafic de stupéfiants, un bar du 3e arrondissement fermé par la préfecture 11:00
    Lyon : le funiculaire F1 à l’arrêt, la reprise du trafic estimée à 12 heures  10:49
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut