L’animal, entré en fin d’après-midi dans le magasin, a provoqué l’évacuation de la clientèle avant d’être abattu par un garde-chasse.

C'est une scène inhabituelle qui s'est déroulée ce mardi à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie) et qui est racontée par nos confrères de France Bleu : un sanglier affolé s’est introduit en début de soirée dans le magasin Botanic de l’avenue des Prés-Verts, bousculant rayons et plantes sur son passage.

Alertés peu après 17 h, les pompiers ont découvert un animal nerveux, chargeant les clients. Le personnel a immédiatement isolé le sanglier dans la serre tandis que l’ensemble du magasin était évacué par mesure de sécurité.

Pendant près d’une heure, clients et employés ont attendu à l’extérieur, le temps que les agents de l’Office français de la biodiversité et un garde-chasse habilité interviennent. L’animal, impossible à maîtriser en raison de son agitation et des dégâts déjà causés, a finalement été abattu sur place. Aucun blessé n’est à déplorer, mais les dommages matériels sont jugés importants et l’enseigne n’a pas pu rouvrir le soir même.

Selon les secours, la carcasse sera acheminée pour nourrir les oiseaux du parc des Aigles du Léman. Les policiers de Thonon ont supervisé toute l’opération.