Le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard et le maire de Lyon, Grégory Doucet. (@Nathan Chaize)

Attaqué en diffamation par Grégory Doucet et Bruno Bernard, le site Lyon People comparaîtra le 20 janvier.

Le site Lyon People comparaîtra devant le 6e chambre presse du tribunal correctionnel de Lyon le 20 janvier prochain après avoir été attaqué en diffamation par le président écologiste de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard et par le maire de Lyon, Grégory Doucet.

La date de l'audience a été fixée ce mardi, alors que comparaissait dans le même temps le directeur de publication du média d'information Rue89Lyon et le co-auteur d'une enquête sur un montage financier intitulée "La famille Aulas s'envole en jet privé vers des paradis fiscaux", attaqués en diffamation par Alexandre et Jean-Michel Aulas. Hasard du calendrier, la décision des juges dans ce dossier sera rendue le 20 janvier.

"La co-responsabilité de Grégory Doucet et de Bruno Bernard (...) est donc clairement engagée dans ce terrible drame"

Les élus écologistes reprochent au site une publication intitulée : "Accident mortel à Lyon. Doucet et Bernard ont deux nouveaux morts sur la conscience." L'écrit en question avait été mis en ligne le 16 février dernier, deux jours après un accident mortel ayant coûté la vie à deux jeunes, percutés par une voiture alors qu'ils circulaient à trottinette, à l'angle de l'avenue Félix-Faure et de la rue du Lac dans le 3e arrondissement de Lyon.

Faisant référence aux travaux réalisés sur l'axe, Marc Engelhard, auteur de l'article et rédacteur en chef affirmait : "La co-responsabilité de Grégory Doucet et de Bruno Bernard, relevant de leur dogmatisme et de leur amateurisme, est donc clairement engagée dans ce terrible drame." Et de conclure : "La responsabilité de ce nouveau drame est partagée entre le chauffeur de la Tesla et les décideurs écologistes, comme ce fut le cas pour le drame du quai Maréchal Joffre."

Depuis quelques années, Lyon People est habitué des outrances, nommant le maire de Lyon "le petit Grégory", moquant un élu métropolitain avec montage photo après une chute à vélo, ou utilisant le terme "khmers verts" pour désigner les écologistes. L'article attaqué n'est d'ailleurs pas le premier à imputer aux écologistes la responsabilité d'un accident.

De son côté, Lyon People qui se définit en "lanceur d'alertes" estime que "les écologistes Grégory Doucet, maire de Lyon et Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon tentent maintenant d’asphyxier financièrement (son) média alors que commence la campagne des élections municipales". Il assure pratiquer "un journalisme libre, engagé et fidèle à l’ADN de notre ville".