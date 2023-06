Deux hommes étaient jugés pour avoir lancé des colis de viande et de cocaïne dans une prison. Ils ne se sont pas présentés à l’audience, jeudi 15 juin.

Les faits remontent au 11 décembre dernier. Deux hommes ont été aperçus sur une vidéosurveillance de la prison de Villefranche-sur-Saône en train de lancer des colis par-dessus le mur. Au total, sept colis ont été retrouvés dans la cour de promenade. À l’intérieur, trois contenaient de la viande et les quatre autres des téléphones et de la cocaïne.

Après avoir été interpellé, l’auteur des jets de colis a reconnu lors de sa garde à vue avoir lancé ceux de viande et non les autres rapporte Le Progrès. La deuxième personne à quant à lui expliquer accompagné seulement son ami. Malgré l’absence des deux prévenus au tribunal, celui qui a jeté les colis a été condamné à trois mois de prison avec sursis et son complice a lui été relaxé.