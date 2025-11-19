Un déjeuner d'exception a été organisé à l'hôpital Saint-Joseph Saint-Luc, remplissant le ventre du personnel soignant et des patients.

Les patients et le personnel soignant de l'hôpital Saint-Joseph Saint-Luc, à Lyon, se sont régalés les papilles. Ils ont pu profiter d'un déjeuner d'exception ce mercredi 19 novembre.

Medirest, marque spécialiste de la restauration en établissements de santé et médico-sociaux, a organisé l'événement, chapeauté par leur directeur culinaire (et toque française !) Ludovic Rabier. Le menu a lui été imaginé par les chefs de la brigade Medirest, en partenariat avec leur fournisseur Ogust (spécialisé dans les compléments nutritionnels culinaires contre la dénutrition) et le chef lyonnais doublement étoilé, Christian Têtedoie, pour proposer un repas à la fois savoureux et adapté aux besoins des patients.

Un crémeux de potiron, du fromage frais et des biscuits à la châtaigne en entrée. Un dos de cabillaud à la sauce écrevisse (faite par Ogust), un écrasé de pommes de terre et des carottes rôties en plat principal. Une tartelette à la ganache chocolat (faite par Ogust), des pralines roses et des noisettes en dessert. Le menu proposé au personnel et patients de l'hôpital.

Medirest collabore avec 450 établissements de santé en France, dont 20 en région Auvergne-Rhône-Alpes. L'hôpital Saint-Joseph Saint-Luc en fait partie depuis février 2022. À l'occasion de la semaine nationale de la dénutrition, la marque avait envie de faire les choses en grand. Après près d'un an de préparation, elle a mobilisé ses équipes et le personnel de l'hôpital pour servir pas moins de 600 repas.

Un chef étoilé engagé auprès des patients

Christian Têtedoie a l'habitude de mettre ses talents culinaires au service des établissements de santé. Il a commencé à s'intéresser à la nourriture des personnes malades il y a sept ans, quand sa secrétaire de direction, atteinte d'un cancer, avait du mal à manger. Le chef a dû "rivaliser d'imagination" pour l'aider à consommer au moins 60 grammes par repas. Il s'est ensuite investi auprès des femmes touchées par un cancer du sein, animant des ateliers culinaires visant à leur apprendre à cuisiner des plats simples, enrichis et moins fatigants à préparer.

Pendant la période du Covid, alors que son restaurant était fermé, le chef étoilé s'est porté bénévole aux cuisines du centre Léon Bérard où il préparait des plats équilibrés au personnel soignant et aux patients. "J'essaie de redonner un petit peu de ce que la vie m'a donné. Je consacre tout le temps que j'ai à aider ceux qui en ont le plus besoin, surtout dans les moments les plus difficiles de leur vie", explique-t-il.

Les deux chefs dans la chambre d'un patient. @Eva Morvany

Cette devise l'a motivé à se lever tôt ce mercredi 19 novembre, aux côtés d'une quinzaine d'autres personnes de l'hôpital Saint-Joseph Saint-Luc et de Medirest. Dès 11 h 30, lui et Ludovic Rabier ont servi les équipes soignantes avec le sourire. Une fois la tâche terminée, ils ont souhaité rendre visite à plusieurs patients, leur repas étant servis dans leurs chambres.

Des rencontres qui donnent du sens

Dans les services, un détail ne trompe pas : les plateaux sont vides. Et dans les chambres, les deux hommes se font reconnaître, surtout le Lyonnais. "J'ai mangé souvent dans votre restaurant, dans les années 90-95, sur les quais de Saône", se souvient un patient en serrant la main au chef Têtedoie. Il livre son verdict sur le repas du midi : "J'en vois beaucoup qui parlent mais qui ne font rien. Mais vous, il n'y a rien à dire !"

Une fois la tournée terminée, les deux chefs savourent ces moments qui donnent du sens à leur engagement. "J'ai compris qu'on était que de passage sur cette terre. Alors, si on peut faire un peu de bien autour de soi, c'est pas mal", conclut Christian Têtedouie.