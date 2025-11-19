Actualité
Un nouveau refus d’obtempérer à Vénissieux.

À Vénissieux, un policier blessé lors d'un refus d'obtempérer

  • par La rédaction

    • Un automobiliste a blessé un policier lors d'un refus d'obtempérer mardi à Vénissieux.

    Un policier a été blessé lors d'un refus d'obtempérer mardi 18 novembre à Vénissieux sur le boulevard Ambroise-Croizat vers 18 h 22. Selon Lyon Mag, un équipage de police avait repéré une voiture Audi circulant en sens inverse sur un autre axe de la ville.

    Ils ont alors décidé de procéder au contrôle du conducteur, mais se dernier a refusé d'obtempérer et pris la fuite, endommageant plusieurs véhicules sur sa route avant d'être bloqué par la circulation.

    Rattrapé sur le boulevard, il tente de nouveau de s'enfuir, heurtant au passage un policier. Une enquête a été ouverte pour retrouver le conducteur.

    à lire également
    L'association Singa pour les Lumignons du coeur 2025. (Clémence Margall)
    Fête des Lumières 2025 : bénéficiaire des Lumignons du cœur, l'association Singa espère récolter 70 000 euros

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    L'association Singa pour les Lumignons du coeur 2025. (Clémence Margall)
    Fête des Lumières 2025 : bénéficiaire des Lumignons du cœur, l'association Singa espère récolter 70 000 euros 18:44
    À Vénissieux, un policier blessé lors d'un refus d'obtempérer 18:21
    police lyon faits divers
    Un Lyonnais mis en examen pour le vol de ouistitis dans un centre de recherche 17:55
    Hotel de la Métropole
    Textile, industrie, bâtiment : la Métropole de Lyon renforce son soutien aux filières locales 17:23
    À Lyon, la gastronomie s'invite à l'hôpital sous l'impulsion de Têtedoie et Medirest 16:49
    d'heure en heure
    Le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard et le maire de Lyon, Grégory Doucet. (@Nathan Chaize)
    "Morts sur la conscience" : attaqué par Doucet et Bernard, Lyon People comparaîtra le 20 janvier 16:16
    Zone à trafic limité à Lyon. (@Nathan Chaize)
    ZTL à Lyon : les riverains des quais Pêcherie, Célestins et Saint-Antoine deviennent ayants droit 15:44
    TNP : Joël Pommerat, les bons contes font les grands spectacles 15:19
    Valence : une Nuit de l’Orientation pour choisir son avenir en toute sérénité 14:43
    29 véhicules contrôlés, 14 infractions : une veste opération de contrôle à un péage près de Lyon 14:26
    Futur tramway T10 à Lyon : des perturbations à Gerland jusqu’en décembre 14:16
    Hôtel de ville de Lyon
    Municipales : J-1 avant les résultats du sondage de Lyon Capitale 14:10
    Un sanglier en forêt
    Thonon-les-Bains : un sanglier sème la panique dans un magasin Botanic 14:06
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut