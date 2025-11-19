À Vénissieux, un policier blessé lors d'un refus d'obtempérer

Un automobiliste a blessé un policier lors d'un refus d'obtempérer mardi à Vénissieux.

Un policier a été blessé lors d'un refus d'obtempérer mardi 18 novembre à Vénissieux sur le boulevard Ambroise-Croizat vers 18 h 22. Selon Lyon Mag, un équipage de police avait repéré une voiture Audi circulant en sens inverse sur un autre axe de la ville.

Ils ont alors décidé de procéder au contrôle du conducteur, mais se dernier a refusé d'obtempérer et pris la fuite, endommageant plusieurs véhicules sur sa route avant d'être bloqué par la circulation.

Rattrapé sur le boulevard, il tente de nouveau de s'enfuir, heurtant au passage un policier. Une enquête a été ouverte pour retrouver le conducteur.