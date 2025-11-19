TNP : Joël Pommerat, les bons contes font les grands spectacles

Artiste associé au TNP, Joël Pommerat y présentera sa dernière création, Les Petites Filles modernes. Un nouveau conte théâtral qui promet d’être captivant.

Pour présenter sa création, à l’affiche du TNP du 22 novembre au 10 décembre, Joël Pommerat explique que cette nouvelle pièce prendra le contrepied de Cendrillon,que l’on a vue aux Célestins en janvier 2024. “Dans Cendrillon, les clichés étaient renversés pour nous confronter aux terreurs de l’enfance. Avec Les Petites Filles modernes, nous plongeons sans réserve dans le magique et le surnaturel, seuls véritables remparts face aux épreuves que traversent les deux jeunes héroïnes.” De toute manière, la forme sera bien celle du conte, de la fable théâtrale. Une forme qui convient parfaitement à cet artiste singulier, auteur et metteur en scène. Outre Cendrillon, il s’est aussi approprié Pinocchio et Le Petit Chaperon rouge, d’une façon mémorable.

L’intrigue des Petites Filles modernes (un titre qui, à ce jour, est présenté comme provisoire) est simple. Deux jeunes filles s’aiment et pour vivre le pacte d’amitié qu’elles veulent indestructible, elles déjouent les lois du monde réel et des adultes. Dépassant la peur et la colère face à des règles imposées, elles trouvent dans le fantastique la clé pour affronter des réalités inconcevables.

Pour cette nouvelle incursion au cœur de l’adolescence et de ses tumultes, Pommerat a imaginé un “théâtre roman”, où les événements se racontent en même temps qu’ils se vivent. Dans l’univers en clair-obscur qui lui est familier, les peurs et les cauchemars se déploient dans des espaces noirs et quasiment vides, à la lueur de vidéos hypnotiques. Les spectateurs (le spectacle est accessible à partir de 12 ans) devraient suivre avec passion ces deux héroïnes qui jouent à se faire peur, afin de comprendre le monde brutal qui est le leur mais aussi le nôtre.

Les Petites Filles modernes – Du 22 novembre au 10 décembre au TNP