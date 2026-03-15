Lyon : plus de 10.000 manifestants réunis pour la marche contre le fascisme et le racisme

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Organisée ce samedi après-midi à Lyon, la marche antiraciste et antifasciste a réuni 11.000 personnes selon la Préfecture, et 12.000 personnes selon les organisateurs.

Une marche "en réponse" à celle du 21 février dernier organisée en hommage à Quentin Deranque. Ce samedi après-midi dans les rus de Lyon, plus de 10.000 personnes se sont réunies à l'appel d'une cinquantaine d'associations, dont des associations, collectifs citoyens, syndicats et organisations militantes protestant contre les discours de haine et les idéologies d'extrême-droite.

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La préfecture de police a décompté 11.000 participants, les organisateurs 12.000 au total. Le cortège s'est élancé de la place Bellecour et a marché en direction de Jean Macé, qu'il a rejoint aux alentours de 18 heures. Pendant les quelques heures de la marche, des slogans appelant à la "solidarité et à la résistance" contre le fascisme se sont multiplié.

Devant le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation, situé dans les anciens locaux de la Gestapo lyonnaise, les manifestants ont observé une minute de silence en hommage aux victimes du racisme et du fascisme.

Mortiers et projectiles

Quelques débordements ont toutefois été notés : de nombreux tags ont été laissés tout au long du parcours, rapporte le Progrès, et des menaces de mort ont été proférées à l'encontre des forces de police et d'un habitant du 7e arrondissement qui a manifesté son mécontentement depuis son balcon. Les forces de l'ordre ont également été visées par des tirs de mortiers et des jets de projectiles, ce qu'a vivement condamné la Préfère de région, Fabienne Buccio.

