Culture
Le 9 mai, l’Opéra de Lyon ouvre ses portes au grand public. © Opéra de Lyon

En images, immersion dans les coulisses de l'Opéra de Lyon

  • par LC

    • Ce samedi 9 mai, l'Opéra de Lyon ouvre ses portes de ses coulisses au grand public et propose aux petits et aux grands un parcours immersif et rencontres avec ses différents métiers.

    Chaque année, l'Opéra de Lyon ouvre ses portes au grand public pour révéler l'invisible : les dessous du cette institution lyonnaise, des coulisses aux différents métiers qui peuplent ses couloirs. Depuis 11 heures ce samedi 9 mai, plusieurs ateliers participatifs sont proposés aux petits comme aux grands dans le cadre de la journée Tous à l'Opéra.

    Lire aussi : On a visité pour vous les coulisses de l'opéra national de Lyon

    Créé en 2007, cet événement a déjà touché plus d'un million et demi de personnes et auquel participent de nombreux opéras de France, de l'Opéra de Paris au Capitole de Toulouse en passant par l'Opéra national de Bordeaux. L'occasion de découvrir le monde de l'opéra dans les moindre détails.

    Chant choral avec le chef de choeur et les enfants de la Maîtrise de l'Opéra de Lyon, jouer du piano sous le Péristyle, découverte de la scène et de la fosse d'orchestre avec les musiciens, grande barre de danse avec le Ballet, rencontre avec des personnes chargées de la production lyrique, du maquillage coiffure, un régisseur de production, la responsable de la bibliothèque musicale et bien d’autres encore ou encore découvertes de lieux incontournables et secrets du bâtiment... Il y en a pour tous les goûts, et ce jusqu'à 18h. Le programme détaillé est disponible sur le site de l'Opéra.

    L'Opéra attire encore

    Ce samedi matin, une scène était également installée place Louis-Pradel dans le 1er arrondissement, sur laquelle les danseurs du Ballet de l'Opéra ont offert une démonstration aux très nombreux passants, visiblement charmés par l'opération.

    Des animations qui continueront tout au long de la journée.

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