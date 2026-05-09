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Qualité de l'air et pollen : difficile de respirer à Lyon ce samedi

  • par LC

    • La qualité de l'air continue de se dégrader à Lyon, ce samedi 9 mai, notamment en raison de l'augmentation des températures.

    On respire de moins en moins bien à Lyon. Alors que la qualité de l'air était encore moyenne ce vendredi 8 mai, elle s'est dégradée en raison "d’une augmentation des températures propices à une élévation des concentration d’ozone", a commenté Atmo, son observatoire en Auvergne-Rhône-Alpes. "Elle sera dégradée sur une bonne partie de l’ouest et du centre de la région ainsi que dans certaines zones alpines, moyenne ailleurs", peut-on également lire sur le site.

    Lire aussi : Pollution : une qualité de l’air moyenne ce vendredi à Lyon 

    Côté pollens, les allergiques aux graminées seront particulièrement concernés ce samedi, avec un risque élevé, note Atmo. En extérieur, il est conseillé d'éviter les activités extérieures qui entraînent une surexposition aux pollens.

    Qualité de l'air et pollen : de meilleures conditions respiratoires ce dimanche

    Avec le retour des averses et la baisse des températures ce dimanche, les indices devraient revenir à la hausse, avec une amélioration de la qualité de l'air, passant de dégradée à moyenne. "Des averses devraient balayer la région et ainsi lessiver l’atmosphère. La baisse des températures limitera la production d’ozone. Des poussières sahariennes pourraient retomber sur les reliefs alpins et du massif central mais en faible quantité."

    Le risque pollinique sera, lui aussi, plus faible.

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