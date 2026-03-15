Élections 2026
(Photo by LOIC VENANCE / AFP)

Municipales 2026 : les estimations à Lyon à 14h

  • par Louise Ginies

    • La mairie de Lyon a partagé ses dernières estimations sur le taux de participation à 14 heures.

    À 14 heures, le taux de participation aux élections municipales à Lyon (estimations de la mairie) est en nette amélioration par rapport à 2020. En ce début d'après-midi, à encore quelques heures de la fermeture des bureaux de vote, on enregistre 35,23% de participation pour les Municipales, contre 25,58% en 2020.

    Lire aussi : Municipales à Lyon : le jour J

    Pour les Métropolitaines, le taux de participation monte à 34,60%, contre 24,76% en 2020.

    Enfin, pour la nouveauté de cette année, les élections d'arrondissement, le taux de participation grimpe à 35,94%, contre 23,20% à midi.

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