Faits divers
police Lyon
Photo d’illustration. © Tim Douet

Tentative de meurtre à Saint-Priest : la déroulé des événements

  • par LC

    • Ce vendredi 8 mai en fin d'après-midi, plusieurs accidents et de nombreux coups de feu ont été entendus à Saint-Priest (Rhône). Il s'agirait d'une tentative de meurtre.

    Des incidents en cascade aux circonstances floues, mais qui commencent peu à peu à s'éclaircir. Il était environ 17h30 ce vendredi 8 mai lorsqu'un premier accident entre une voiture, une Peugeot 308, et une moto a eu lieu au niveau du 45 de la rue Louis Braille à Saint-Priest : selon les informations de Lyon Mag, des coups de feu ont éclaté et deux personnes à bord d'une moto ont été grièvement blessées, l'un atteint par des balles, l'autre touché lors de la chute du véhicule. Leur pronostic vital n'est toutefois plus engagé, et elles ont été transférées à l'Hôpital Édouard-Herriot.

    Lire aussi : Une femme mortellement percutée par un train en gare de Saint-Priest

    Les auteurs des coups de feu ont ensuite pris la fuite, mais ont rapidement été poursuivis par un proche d'un motard touché à bord d'une Citroën C3 bleue. Ce dernier a provoqué un important accident quelques minutes plus tard route de Toussieu, en percutant une voiture dans laquelle se trouvaient une femme et son enfant, qui ont été légèrement blessés.

    Une enquête ouverte

    Selon les informations du Progrès, il s’agirait bien à l'origine d’une tentative de meurtre, qui aurait engendré ces accidents à répétitions.

    Depuis, une enquête a été ouverte pour tentative d'homicide volontaire en bande organisée, confiée à la circonscription de police nationale. Contacté par nos confrères du Progrès, le maire de Saint-Priest Gilles Gascon a salué le travail des policiers municipaux et nationaux tout en se félicitant de la présence de caméras de vidéosurveillance, qui ont enregistré "toutes les images de cette séquence, du début à la fin".

    à lire également
    Place_lazare_goujon
    Villeurbanne : des gerbes du 8-Mai saccagées

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    police Lyon
    Tentative de meurtre à Saint-Priest : la déroulé des événements 14:29
    En images, immersion dans les coulisses de l'Opéra de Lyon 13:48
    Denis Verneau
    Article payant Denis Verneau, MOF sommelier à Lyon 13:00
    Place_lazare_goujon
    Villeurbanne : des gerbes du 8-Mai saccagées 12:31
    Circulaire Darmanin : des associations lyonnaises saisissent le Conseil d'État 11:47
    d'heure en heure
    Éducation : Faut-il parler de la guerre aux enfants ? 11:29
    "Je voulais parler de la vraie justice, loin des clichés" plaide Me Sofia Soula-Michal 07:00
    PAF Police aux frontières
    Métropole de Lyon : violences, fusillades et narcotrafic… Comment endiguer le phénomène ? 08/05/26
    Article payant Loi sur la fin de vie : “C’est une rupture juridique sans précédent” 08/05/26
    En images. Revivez la commémoration du 8 mai 1945 à Lyon 08/05/26
    Vaulx-en-Velin : un jeune de 16 ans interpellé après avoir poignardé sa mère 08/05/26
    Article payant Les universités lyonnaises au bord de la rupture financière 08/05/26
    Crédit - Association Action Justice Climat.
    "Position problématique sur la désobéissance civile" : une association attaque la préfecture du Rhône en justice 08/05/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut