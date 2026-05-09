Tentative de meurtre à Saint-Priest : la déroulé des événements

Ce vendredi 8 mai en fin d'après-midi, plusieurs accidents et de nombreux coups de feu ont été entendus à Saint-Priest (Rhône). Il s'agirait d'une tentative de meurtre.

Des incidents en cascade aux circonstances floues, mais qui commencent peu à peu à s'éclaircir. Il était environ 17h30 ce vendredi 8 mai lorsqu'un premier accident entre une voiture, une Peugeot 308, et une moto a eu lieu au niveau du 45 de la rue Louis Braille à Saint-Priest : selon les informations de Lyon Mag, des coups de feu ont éclaté et deux personnes à bord d'une moto ont été grièvement blessées, l'un atteint par des balles, l'autre touché lors de la chute du véhicule. Leur pronostic vital n'est toutefois plus engagé, et elles ont été transférées à l'Hôpital Édouard-Herriot.

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Les auteurs des coups de feu ont ensuite pris la fuite, mais ont rapidement été poursuivis par un proche d'un motard touché à bord d'une Citroën C3 bleue. Ce dernier a provoqué un important accident quelques minutes plus tard route de Toussieu, en percutant une voiture dans laquelle se trouvaient une femme et son enfant, qui ont été légèrement blessés.

Une enquête ouverte

Selon les informations du Progrès, il s’agirait bien à l'origine d’une tentative de meurtre, qui aurait engendré ces accidents à répétitions.

Depuis, une enquête a été ouverte pour tentative d'homicide volontaire en bande organisée, confiée à la circonscription de police nationale. Contacté par nos confrères du Progrès, le maire de Saint-Priest Gilles Gascon a salué le travail des policiers municipaux et nationaux tout en se félicitant de la présence de caméras de vidéosurveillance, qui ont enregistré "toutes les images de cette séquence, du début à la fin".