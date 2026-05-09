"Mai citoyen" : à quoi servent ces réunions organisées par la mairie ?

Hôtel de Ville de Lyon, place de la Comédie. (@Nathan Chaize)

Au mois de mai, la Mairie de Lyon organisera des réunions dans différents arrondissements. L'objectif ? Instaurer un dialogue entre les élus et les habitants.

Du 13 au 28 mai, la Ville de Lyon organisera quatre réunions autour de plusieurs dispositifs de participation citoyenne, comme le droit d'interpellation, le budget participatifs ou encore la gestion commune de projets entre mairie et habitants.

Organisées dans plusieurs arrondissements de Lyon, ces réunions se tiendront en présence d'élus dont le maire Grégory Doucet et son adjointe Aurélie Maras déléguée à la Démocratie locale et à la vie citoyenne.

Lire aussi : Lyon : Yasmine Bouagga et Sophia Popoff prennent la tête du groupe écologiste au conseil municipal

Voici le programme des réunions à venir :

Le 13 mai de 16h à 18h au jardin de la Mairie du 8e arrondissement, en présence d'Aurélie Maras ;

Le 18 mai de 18h à 20h à la Mairie du 3e arrondissement de Lyon ;

Le 27 mai de 18h à 20h au Palais Bondy, salle Boquet, dans le 5e arrondissement ;

Le 28 mai de 18h à 20h à la Mairie du 7e arrondissement.

Pour participer, il est recommandé de s'inscrire au préalable sur le site de la Ville de Lyon. Un formulaire est également proposé pour aider les échanges.