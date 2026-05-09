Denis Verneau, MOF sommelier à Lyon

Ils sont quatre Meilleurs Ouvriers de France sommellerie dans le Rhône, le double à l’échelon Auvergne-Rhône-Alpes. Denis Verneau, qui officie chez La Mère Brazier (deux étoiles Michelin) depuis dix-huit ans, est l’un d’entre eux.

Un nez digne de celui d’un parfumeur et une mémoire d’éléphant : deux qualités essentielles à un sommelier. Et pas n’importe lequel. Denis Verneau, 56 ans, est Meilleur Ouvrier de France et l’un des sommeliers les plus en vue de Lyon. Il nous reçoit, un matin de semaine, sans son costume ni son col tricolore. Ni sa grappe en or des maîtres sommeliers et son insigne des Meilleurs Ouvriers de France. Casual. Jean, baskets, sweat-shirt bleu marine portant l’inscription “L’INTRÉPIDE”. Un qualificatif qui lui va à merveille tant rien ne semble pouvoir l’ébranler.

Denis Verneau a rapidement su qu’il voulait être sommelier. Natif de Parçay-Meslay, à quelques encablures de Tours, au cœur du vignoble de Vouvray, il a été bercé par les vins ligériens. Pas vraiment à l’aise dans le système scolaire, il s’oriente rapidement vers les métiers de la restauration, avec l’idée de travailler dans la mixologie. Il a 16 ans quand il entre dans une maison où officie un jeune sommelier Thierry Nérisson. “Ce fut ma première grande rencontre.” De seulement quatre ans son aîné, ce dernier le prend sous son aile et va le former au métier. Denis Verneau a beau être né dans les vignobles, personne chez lui n’est du métier. Il commence alors par faire les vendanges, goûter le jus de raisin. La complexité du vin, les encépagements, la diversité des climats et des terroirs, tout le passionne. “En six mois, je savais que je ferais sommellerie.” Il passe un CAP service. “Les débuts du début.”

“Être MOF ce n’est pas un aboutissement, c’est un engagement”

@Pierre-Antoine Pluquet