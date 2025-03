Un rassemblement contre la zone à faibles émissions (ZFE) à Lyon se tiendra se samedi 8 mars sur la place des Terreaux.

Partout en France, les ZFE, zones à faibles émissions, révoltent une partie de la population. Lyon ne fait pas exception. Depuis le 1er janvier 2025, 160 000 véhicules se sont vus interdire le droit de circuler dans les villes de Lyon et Villeurbanne.

"Menace les libertés"

Pour protester contre ce phénomène qui "menace les libertés", "entrave aux soins", "atteint à la liberté de circuler et travailler" et représente une forme de "discrimination sociale et financière" selon les militants anti‐ZFE, un rassemblement est prévu ce samedi après‐midi, entre 14 heures et 18 heures, sur la place des Terreaux. Le mouvement "STOP ZFE, Zones Fortes Exclusions" souligne la rétractation de la ville de Montpellier sur la question et espère de même à Lyon.

Cette mobilisation se veut apartisane et a été déclarée en préfecture.

