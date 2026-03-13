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Manifestation du 18 septembre à Lyon. (@NC)

Lyon : le parcours de la manifestation "antiraciste et antifasciste" prévue samedi

  • par Nathan Chaize
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    • La marche "antiraciste et antifasciste" prévue ce samedi à Lyon partira de la place Bellecour à 14 h 30.

    Une manifestation "antiraciste et antifasciste" aura lieu samedi 14 mars à Lyon, répondant à l'appel de la Marche des solidarités dans plusieurs grandes villes françaises. Une cinquantaine d’associations,de syndicats et plusieurs partis politiques ont annoncé leur participation, notamment LFI, le NPA, SOS Homophobie ou encore Nous Toutes Rhône.

    La marche débutera dès 14 h 30 sur la place Bellecour et partira en direction de la place Jean-Macé où elle s'achèvera. Les manifestants emprunteront le pont de la Guillotière, avant de longer le Rhône jusqu'à l'avenue Berthelot.

    "La circulation et le stationnement seront perturbés sur l'ensemble du parcours. Nous vous recommandons d’anticiper vos déplacements", indique la préfecture du Rhône qui précise que la police nationale "sera mobilisée pour assurer la sécurité des biens et des personnes et le bon déroulement de la manifestation".

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