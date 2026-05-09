Lyon : une conférence organisée pour lutter contre la désinformation liée au cancer

Le 21 mai prochain, le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) organisera une conférence à destination du grand public, pour lutter contre la désinformation notamment sur les réseaux sociaux.

Situé Avenue Tony-Garnier dans le 7e arrondissement de Lyon, le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) s'apprête à fêter ses 60 ans. Le 21 mai prochain, de 18h30 à 21h30, il organisera à la Halle Tony-Garnier une conférence à destination du grand public intitulée "Fake news versus vérités scientifiques", qui a notamment pour vocation de lutter contre la désinformation autour de cette maladie qui concerne aujourd'hui 3,8 millions de personnes en France. Chaque année, plus de 430.000 nouveaux cas seraient diagnostiqués, selon la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer.

Cette conférence s'inscrit "dans une volonté de prolonger les réflexions scientifiques portées lors de la conférence CIRC@60 en les rendant compréhensibles, accessibles et utiles au plus grand nombre."

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Inscription gratuite

De nombreux intervenants seront présents, notamment la directrice du CIRC, Élisabeth Weiderpass, le directeur général des Hospics civils de Lyon Raymond Le Moign et la rédactrice en chef investigation numérique de l'Agence France presse Julie Charpentrat.

Il est d'ores et déjà possible de s'inscrire gratuitement en cliquant sur ce lien.