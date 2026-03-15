Culture

Théâtre : Zaï Zaï Zaï Zaï, un road-movie paranoïaque et palpitant au Sémaphore 

  • par LC

    • Le Sémaphore a la bonne idée de reprendre Zaï Zaï Zaï Zaï, une fiction radiophonique tirée de la bande dessinée éponyme de Fabcaro et mise en scène par Paul Moulin.

    La joyeuse bande de comédiens du théâtre de l’Argument fait renaître l’univers rageur du livre. Ils sont alignés derrière des tables sur lesquelles sont posés des micros et divers accessoires et réussissent à restituer toutes les voix, tous les bruitages, même les plus improbables !

    Ils racontent ainsi l’histoire d’un homme en fuite, devenu l’ennemi public numéro un après avoir été dans l’impossibilité de présenter sa carte de fidélité à la caisse d’un supermarché. Une histoire complètement déjantée et un délire délicieusement paranoïaque à ne pas rater !

    Zaï Zaï Zaï Zaï – Le 20 mars au Sémaphore (Irigny)

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