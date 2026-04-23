Lyon : l’opposition juge "indécente" la hausse de 400 % des frais de représentation de Grégory Doucet

Ce jeudi 23 avril, le conseil municipal a adopté une délibération augmentant de 400 % l’enveloppe allouée aux frais de représentation du maire de Lyon, Grégory Doucet. L'exécutif écologiste défend une mesure "raisonnable."

Comme un air de déjà vu. Alors que la gauche dénonçait hier les différentes mesures budgétaires adoptées par la présidente de la Métropole de Lyon, Véronique Sarselli, qui seraient contraires à la "sobriété budgétaire", c’est la majorité écologiste qui, ce jeudi, a été la cible de l’opposition. En cause, le vote lors du conseil municipal d’une augmentation de 400 % de l’enveloppe dédiée aux frais de représentation du maire, Grégory Doucet, passant ainsi de 3 000 à 15 000 euros.

"Comment pouvez-vous justifier une augmentation outrancière de 400 % ?"

"Nous serons très attentifs à ces dépenses parce qu’elles concernent les deniers publics", a d’abord prévenu Jean-Michel Aulas (Cœur lyonnais), lui qui accusait ce matin l’édile lyonnais de "trahir le résultat des urnes." Selon lui, "il ne s’agit pas de curiosité malsaine, ni de petite politique, mais plutôt d’une marque d’attention aux symboles et de respect envers nos concitoyens qui se serrent la ceinture au quotidien." Un argument soutenu par Charles-Franck Lévy quelques instants plus tard, proposant un amendement pour plafonner l’enveloppe au taux de l’inflation, soit une augmentation de "16,1 %" (portant l'enveloppe totale à 3 500 euros). Ce dernier a été rejeté lors d'un vote.

"Comment pouvez-vous justifier une augmentation outrancière de 400 % ?", a alors demandé le patron de Cœur lyonnais. Et de tacler : "Elle est inacceptable, c’est indécent." À cela, Audrey Hénocque, 1re adjointe en charge de la coopération territoriale et des relations avec les arrondissements, a précisé qu’il avait été constaté durant le mandat précédent que l’enveloppe "n’était pas suffisante" et qu'il s'agissait surtout "d'un plafond." Et d’indiquer : "Pour une ville de 500 000 habitants, cela reste raisonnable." L’occasion de lancer une pique à l’ancien président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, et ses dîners des sommets ou à Véronique Sarselli qui a augmenté, elle aussi, son enveloppe de représentation (7 000 euros pour la directrice de cabinet et 4 500 euros pour chaque directeur adjoint) et réintroduit les voitures et logements de fonction. "Nous en sommes encore bien loin à la Ville de Lyon", a-t-elle souligné.

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Quel contrôle sur ces dépenses ?

Grégory Doucet a par ailleurs indiqué que ces frais de représentation seraient également engagés au titre de ses fonctions "institutionnelles, diplomatiques et protocolaires", à l’image de son déplacement en Arménie en 2023. Un détail qui n’a pas manqué de faire tiquer la droite qui craint une absence de contrôle, bien qu’un état des dépenses doit être tenu par exercice comptable. Les résultats pourront ensuite être transmis aux conseillers municipaux.

"Si cette mesure ne vous concernait pas, jugeriez-vous acceptable qu’il n’y ait aucun contrôle à priori de l’assemblée municipale ? Le changement que vous nous demandez est de réduire notre rôle de contrôle sur la fonction qui est la vôtre", a ainsi réagi Francois-Xavier Péniaud. Le groupe Cœur lyonnais a présenté un second amendement pour demander la présentation du compte-rendu annuel "avant le 31 janvier de l’année suivante." Il a également été rejeté. "Les délais que vous indiquez sont des délais classiques et le compte-rendu sera tenu, c’est certain", a finalement répondu Audrey Henocque. Et le maire de Lyon de conclure : "Je vous propose d’en rediscuter sur la base du document que je vous présenterai début 2027. Vous pourrez faire le constat que nous agissons en toute transparence."

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